"كريم" تطلق خدمة حجز حافلات في مصر.. وتهدف للتوسع في السعودية

قالت شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط اليوم الاثنين إنها أطلقت خدمة حجز حافلات في مصر، وستوسعها قريبا لتمتد إلى السعودية وباكستان.

وقالت كريم، ومقرها دبي، في بيان إن مستخدمي تطبيق "كريم باص" سيحددون مواقع الإقلال والوجهات المقصودة، ويتبعون الحافلة على مسارات محددة.

وأضافت أنها ستحدد أسعارا ثابتة تقل بنسبة 60 إلى 70 في المئة عن خدمة السيارات الخاصة.

يأتي إطلاق الخدمة الجديدة بعد أكثر من عام على قيام كريم باستثمار 500 ألف دولار في شركة التكنولوجيا المصرية الناشئة سويفل، التي تقدم خدمات حجز الحافلات من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول. وقالت كريم إنها تخارجت بعد ذلك من هذا الاستثمار.

وأعلنت سويفل الشهر الماضي أنها تخطط للتوسع في جنوب شرق آسيا، بعدما جمعت "عشرات الملايين من الدولارات" في جولتها التمويلية الأخيرة.

وتتنافس كريم في كثير من المدن الرئيسية بالشرق الأوسط مع أوبر تكنولوجيز التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.

وقالت رويترز الشهر الماضي إن كريم تعمل مع بنك الاستثمار جيفريز كمستشار في خيارات استثمار وجمع التمويل، بما في ذلك صفقة اندماج واستحواذ محتملة في المنطقة مع أوبر.