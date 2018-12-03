41.25 مليار ريال فرص استثمارية في 8 محطات تحلية وصرف صحي

خالد الغربي من الرياضحددت السعودية ثماني فرص استثمارية عالية المستوى حاليا أمام المستثمرين تقدر بنحو 41.25 مليار ريال (11 مليار دولار) في قطاع تحلية المياه والصرف الصحي، من شأنها جذب رجال أعمال محليين ودوليين للاستثمار في القطاع.وعلمت "الاقتصادية" أن السعودية حددت خمس محطات تحلية مياه وثلاث أخرى في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، إذ ستعمل على تقديم دعم لازم لهذه الفرص الاستثمارية في مجال الترويج والتوعية لهذا القطاع.ووفقا للمعلومات فإن الجهات المعنية بتوفير الفرص الاستثمارية لهذه القطاعات، تعمل على إصدار نماذج طلب تقديم العروض على دفعات منذ بداية العام الجاري.وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي غرب الدمام على المستثمرين بسعة تصميمية مقدارها 350 ألف متر مكعب يوميا.وفي سياق متصل، قالت الشركة الوطنية للمياه في بيان لها، أمس، إن قطاع توزيع المياه نجح ممثلا بشركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشاريع مهمة للصرف الصحي كانت ضمن دائرة التعثر في مدينة ينبع في منطقة المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت 358 مليون ريال.وأعلن القطاع أن هذه المشاريع تهدف إلى خدمة نحو 6 آلاف عقار للعملاء، مبينا أنها تضمنت تنفيذ ثلاث محطات ضخ ومحطتي رفع، وتنفيذ أكثر من 87 كيلو مترا طوليا من خطوط الطرد، كذلك تأهيل محطة الضخ الرئيسة والبدء في تنفيذ 1250 توصيلة صرف صحي منزلية.ويأتي ذلك تطبيقا لاستراتيجية القطاع في تذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع نتيجة الخدمات المرتبطة بها، أو التنسيقات الخاصة مع الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى كثافة خدمات موقع المشروع وطبيعته.كما تأتي ضمن أهداف قطاع توزيع المياه التوسعية في تقديم خدمات الصرف الصحي من خلال المراجعة الدورية لسير أعمال مشاريع الصرف الصحي كافة في المناطق بهدف زيادة تغطية الخدمات، وإيجاد الحلول المستدامة لمواكبة النمو العمراني من خلال بناء شبكات الصرف الصحي العاجلة والحرجة في ينبع وربطها بمحطة المعالجة في ينبع، مع تحسين عمليات التشغيل والتوزيع، وتنفيذ محطات الضخ الرئيسة، وخطوط الطرد، وشبكات الصرف الصحي تنفيذا لمبادرات برامج التحول الوطني وفقا لرؤية المملكة المستقبلية.