فرنسا وبريطانيا تعربان عن قلقهما بعد اختبار إيران لصاروخ بالستي

أعربت المملكة المتحدة وفرنسا، اليوم عن قلقهما الشديد بعد اختبار إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى، واعتبرته عملاً استفزازيًا وتهديديًا يتعارض مع القرار 2231.

وشدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان له اليوم على أن الاتفاق النووي لايقلل أبداً من القلق حيال برنامج إيران الصاروخي المزعزع للاستقرار ، وعزم بريطانيا على ضرورة توقفه.

فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان اليوم، على أن الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، داعية النظام الإيراني للتوقف فورًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.

