باريس تبحث عن مخرج لأزمة "السترات الصفراء" .. واتهامات ماكرون بالانحياز للأغنياء

أجرى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب محادثات مع زعماء المعارضة اليوم الإثنين، فيما يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل نزع فتيل أزمة مظاهرات تعم البلاد احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأدت إلى أعمال شغب واسع النطاق وتخريب في باريس مطلع الأسبوع.وبحسب "رويترز"، فاجأ ما يعرف باسم انتفاضة "السترات الصفراء" ماكرون عندما تفجرت الأحداث يوم 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي تمثل تحديا هائلا أمام الرئيس البالغ من العمر 40 عاما بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية يُنظر إليها على أنها منحازة للأغنياء.وعاث المحتجون فسادا في أرقى الأحياء الباريسية يوم السبت الماضي وأحرقوا عشرات السيارات وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاهي في أسوأ اضطرابات في العاصمة منذ عام 1968.وقال متحدث باسم شركة توتال "إن المحتجين قطعوا الطرق المؤدية إلى 11 مستودعا للوقود تملكها الشركة، وإن البنزين غير متوافر في 75 من محطات الوقود التابعة لها".وتضم حركة "السترات الصفراء" أطيافا من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق، وبدأت على الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة.والحركة بلا زعامة واضحة، ما يجعل المحادثات أكثر تعقيدا بالنسبة إلى الحكومة. وتبحث الحكومة عن سبيل للتواصل.وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هاريس إنترأكتيف" بعد اضطرابات يوم السبت أن التأييد الشعبي لـ "السترات الصفراء" ما زال مرتفعا، إذ يؤيد الاحتجاجات سبعة بين كل عشرة فرنسيين.ويقول ماكرون "إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثا للبيئة". وأضاف يوم السبت الماضي، أنه "لن يحيد عن أهداف سياسته".وقال كريستوف شالونسون، وهو واحد من بين نحو ثمانية متحدثين شبه رسميين باسم حركة "السترات الصفراء"، لتلفزيون "بي.إف.إم"، "إنه لن يشارك في محادثات "للتفاوض على الفتات".ودعا لوران فوكييه رئيس حزب الجمهوريين أكبر أحزاب المعارضة إلى استفتاء على خطة ماكرون الانتقالية للطاقة. ودعا جان لوك ميلينشون رئيس حزب فرنسا الأبية ومارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.ووفقا لـ "الألمانية"، قال لوران نونيز نائب وزير الداخلية الفرنسي، "إن السلطات الفرنسية لا تفكر حاليا في فرض حالة الطوارئ للتعامل مع الاحتجاجات المرتبطة بأسعار الوقود".وأضاف في تصريح لمحطة إر.تي.أل، "فرض حالة الطوارئ كان واحدا من عدد من التدابير التي كنا ندرسها، إلا أن فرضها ليس مطروحا حاليا على الطاولة".وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف السبت الماضي، ما أسفر، وفقا للسلطات، عن إصابة أكثر من 100 شخص وتوقيف أكثر من 400.ويعتزم رئيس الوزراء إعلان التدابير المرتبطة بالأمر، بعد المحادثات والمشاورات البرلمانية المقررة بشأنه غدا وبعد غد.ويطالب المحتجون ماكرون بإلغاء رفع على الرسوم المفروضة على البنزين والديزل من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) المقبل.وبحسب "الفرنسية"، فإنه وفي مواجهة أزمة "السترات الصفراء"، بدأت الحكومة الفرنسية، مشاورات واسعة النطاق تستمر يومين بعد أعمال العنف الخطيرة التي واكبت التحركات الاحتجاجية مع مثول أول الموقوفين أمام القضاء ولا سيما في باريس.وفي حين كان من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الفرنسي مؤتمر المناخ في كراكوفيا في بولندا، استقبل إدوار فيليب بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب السياسية الفرنسية الرئيسية، في مرحلة أولى من أسبوع حافل يلتقي خلاله في مكاتبه "السترات الصفراء" الذين دعوا إلى "الحوار" عبر صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية.وامتنع ماكرون الذي عاد الأحد من الأرجنتين عن الإدلاء بأي تصريحات بعدما عاين الأضرار الجسيمة التي لحقت بنصب قوس النصر والمناطق المجاورة له في باريس جراء أعمال تخريب.وبالتالي، فإن فيليب هو الذي يتولى التحركات بحثا عن حل لهذه الأزمة الأخطر في عهد ماكرون.وتصاعدت الأزمة بشكل واضح بعد تعبئة "السترات الصفراء" وما حدث من تجاوزات وأعمال تخريب، حيث تم إحصاء 263 جريحا بينهم 133 في باريس.وعنونت صحيفة "لو فيجارو" "فرنسا تحت الصدمة تنتظر إجابات" فيما عرضت صحيفة "ليبيراسيون" على صفحتها الأولى وجه ماكرون "يغمره" اللون الأصفر.ويبقى السؤال عما إذا كانت باريس ستشهد يوم سبت رابع من التظاهرات، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الآن دعوات بهذا الصدد، وعلق رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه على الموضوع "سنرى في أي حال ستكون السلطة التنفيذية".وتظاهرات "السترات الصفراء" التي انطلقت احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود، هي أخطر أزمة يواجهها ماكرون منذ تسلمه السلطة.ويطالب معظم الأطراف بتأجيل دخول الزيادة في سعر البنزين والديزل حيز التنفيذ عن الموعد المقرر في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وجعلت جاكلين مورو وهي من أبرز وجوه المتظاهرين، من ذلك شرطا مسبقا للدخول في محادثات مع الحكومة. وبين المطالب الأخرى التي يطرحها المتظاهرون معاودة فرض الضريبة على الثروة بشكل فوري، بعدما خفضها ماكرون بنسبة كبيرة.وأسفرت أحداث السبت عن توقيف نحو 400 شخص في باريس، وأفادت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه أن ثلثي هؤلاء الموقوفين سيحالون إلى القضاء.