أنشطة الصناعات بمنطقة اليورو تسجل أبطأ وتيرة نمو في أكثر من عامين

أظهر مسح أن أنشطة الصناعات التحويلية في منطقة اليورو سجلت أبطأ وتيرة نمو في أكثر من عامين في نوفمبر إذ انكمشت الطلبيات الجديدة للشهر الثاني في برهان جديد على أن النمو الاقتصادي في الكتلة تجاوز ذروته.

ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية لشهر نوفمبر للشهر الثالث إلى 51.8 من 52 في أكتوبر متجاوزا القراءة الأولية عند 51.5 ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ولكن ذلك أقل مستوى منذ أغسطس 2016 ،وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، يدخل في حساب المؤشر المجمع لمديري المشتريات ويُنظر إليه على أنه مقياسا مهما لمتانة الاقتصاد، إلى 50.7 من 51.3 وهو أقل مستوى منذ منتصف 2013. وكانت التقديرات الأولية للمؤشر عند 50.4.

وقال كريس وليامسون الاقتصادي لدى آي.اتش.اس ماركت "بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر تظهر إلى أي مدى أصبحت أوضاع الصناعات التحويلية تمثل تحديا أكبر ما يشير إلى أن الإنتاج قد ينال من الاقتصاد العالمي في الربع الرابع".