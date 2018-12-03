«بنك التنمية» يمنح 17.5 ألف قرض بقيمة 1.3 مليار ريال في 9 أشهر

بلغ عدد القروض التي منحها بنك التنمية الاجتماعية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 17506 قروض، بقيمة مالية وصلت إلى نحو 1.284 مليار ريال.

وقالت لـ "الاقتصادية" نور العبد الكريم مدير عام الشراكات الاستراتيجية والتسويق في بنك التنمية الاجتماعية، إن عدد القروض الاجتماعية خلال الربع الثاني من 2018، بلغت نحو 7988 بقيمة مالية وصلت إلى 490 مليون ريال، في حين بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها خلال الربع الثالث نحو 877 مشروعا بـ 170 مليون ريال. وكان عدد القروض في الربع الأول قد وصل إلى 7708 قروض، بقيمة إجمالية بلغت نحو 426 مليون ريال.

وأكدت أن عدد القروض الإنتاجية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 933 قرضا بقيمة مالية وصلت إلى نحو 198 مليون ريال.

وأوضحت، أن مشاريع فئة الشباب التي تم تمويلها خلال الربع الثالث، استحوذت على نسبة 60 في المائة، في حين بلغت نسبة مشاريع الفتيات نحو 40 في المائة.

وأشارت إلى أن عدد مشاريع الشباب والفتيات التي تم تمويلها بلغ 12 مشروعا، تمثلت في "المصانع، الاتصالات والتقنية، الطاقة المتجددة، المجمعات الطبية، التطبيقات الإلكترونية، تجارة التجزئة، المعامل الإنتاجية، الاستشارات الإدارية، الخدمات المهنية، الدعاية والإعلان، الإعاشة، الأنشطة الترفيهية".

يشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعية عالج نحو 15 ألف قرض للمستفيدين بقيمة 570 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2017.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه جرى تمويل أكثر من ستة آلاف مشروع متناهي الصغر وأخرى للأسر المنتجة، في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 30 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2017.