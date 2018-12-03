ولي العهد للرئيس الموريتاني: زيارتي فرصة لتعزيز العلاقات وتعميق التعاون





بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس موريتانيا، إثر مغادرته موريتانيا، قال فيها: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعبر لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادتكم.

متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

وغادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس موريتانيا، وكان في وداعه في مطار نواكشوط الرئيس الموريتاني، والوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

ووصل ولي العهد أمس إلى الجزائر، وكان في استقباله في المطار أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري، وعبدالقادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، ونور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطيب لوح وزير العدل، وعبدالرحمن رواية وزير المالية، ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، وسعيد جلاب وزير التجارة، وجمال كعوان وزير الاتصال.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان السعودي والجزائري. وعقب استراحة قصيرة في المطار، صحب الوزير الأول الجزائري، ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر إقامته.