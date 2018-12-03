ولي العهد للرئيس ماكري: نأمل أن تعزز قرارات «القمة» نمو الاقتصاد العالمي





بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر إلى الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين، إثر مغادرته الأرجنتين، قال فيها: يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف: أود أن أنوه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاستكم لأعمال هذه القمة، مؤكدا على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

وغادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جمهورية الأرجنتين، بعد أن رأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكانت قمة قادة دول مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس الأول.

وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام المقبل، فيما تستضيف السعودية اجتماعات القمة في 2020.