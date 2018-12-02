الأسهم السعودية تستعيد مستويات 7800 نقطة .. وتضيف 33 مليار ريال إلى قيمتها السوقية

ارتفعت الأسهم السعودية 142 نقطة بنسبة 1.8 في المائة، بدعم جماعي من القطاعات بقيادة "المصارف" مع ارتفاع سهم "الراجحي" الأكثر تأثيرا في ربحية السوق ليغلق المؤشر عند 7845 نقطة ولتزيد من قيمتها السوقية بنحو 33.3 مليار ريال لتصل إلى 1.85 تريليون ريال.وأشير في التقرير السابق إلى أن فترة توقف السوق تظهر عدة معطيات قد يكون لها أثر في السوق المحلية، ومع انتهاء قمة مجموعة العشرين وما ظهر منها بضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية وتوقف رفع التعريفة الأمريكية على الواردات الصينية لفترة 90 يوما، وإمكانية خفض روسيا الإنتاج النفطي مع منظمة أوبك وغيرها من المعطيات، تحسن من معنويات المتعاملين وتخفف من الضغوط وأصبحت قريبة من اختراق مستويات 8000 نقطة واستعادة أعلى قمة فقدتها هذا العام عند 8500 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7702 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7853 نقطة رابحا 1.96 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7845 نقطة رابحا 142 نقطة بنسبة 1.8 في المائة. وتراجعت السيولة 24 في المائة بنحو مليار ريال، لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 25 مليون سهم متداول لتصل إلى 130 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 114 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الأدوية"، تصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف بقيمة 817 مليون ريال بنسبة 25 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 815 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 350 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "سويكورب وابل ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 9.47 ريال، يليه "ميفك ريت" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 8.75 ريال، وحل ثالثا "الاتحاد التجاري" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الحمادي" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 24.60 ريال، يليه "الوطنية للتعليم" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 19.36 ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بنسبة 0.97 في المائة ليغلق عند 51 ريالا.وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 348 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 294 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 237 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.