تعاملات ضعيفة لبورصات الخليج .. و"جلوبال تليكوم" يدفع "المصرية" للهبوط

تباين أداء الأسواق الخليجية وسط تداولات ضعيفة اليوم، في حين أغلقت بورصة مصر منخفضة بفعل خسائر كبيرة لسهم "جلوبال تليكوم".وفقد مؤشر قطر 0.5 في المائة إلى 10317 نقطة نتيجة التراجعات الكبيرة لأسهم المصارف. وفاق عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 23 إلى 17. ونزل سهم بنك قطر الوطني 1.3 في المائة ومصرف قطر الإسلامي 1.6 في المائة والبنك التجاري القطري 2.1 في المائة ومصرف الريان 1.1 في المائة.واستقر مؤشر الكويت عند 5318 نقطة. وسجلت ست قطاعات ارتفاعا بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34 في المائة، فيما تراجعت خمسة قطاعات تصدرها المواد الأساسية بنحو 1.3 في المائة.وجاء سهم "تحصيلات" على رأس القائمة الخضراء بنمو 7.7 في المائة، فيما تصدر سهم "تجارة" القائمة الحمراء بنحو 8 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1332 نقطة. وقاد الارتفاعات قطاع المصارف وحيدا بنحو 0.52 في المائة، عبر ارتفاع أربعة أسهم بقيادة "الخليجي التجاري" 4.9 في المائة. كما صعد سهم مصرف السلام بنسبة 2.2 في المائة، و"الأهلي المتحد" 0.7 في المائة، إضافة إلى "البحرين والكويت" 0.5 في المائة. وزاد مؤشر مسقط 0.13 في المائة إلى 4418 نقطة. ودعم المؤشر ارتفاع أسهمه القيادية؛ ليتصدر "عمان للاستثمارات" و"الخليجية للاستثمار" الرابحين بالنسبة نفسها البالغة 2.5 في المائة، وارتفع "جلفار للهندسة" 2.15 في المائة. وأسواق الإمارات العربية المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عامة،وفي القاهرة، نزل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة إلى 13150 نقطة وسط تراجع عام، إذ لم يصعد سوى سهمين من بين 30 سهما. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 1.9 في المائة.وكان سهم "جلوبال تليكوم" من بين الأسهم الأكثر تداولا في السوق، وشكل أكبر ضغط على المؤشر بهبوطه 12.4 في المائة بعدما أقر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر بواقع 11.18 مليار جنيه (625.5 مليون دولار) من خلال إصدار 19.28 مليار سهم جديد.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 455.6 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 430.3 مليون جنيه و25.35 مليون جنيه على التوالي.