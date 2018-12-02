اليابان ربما تستعين بمنظمة التجارة العالمية بشأن حظر تايوان لاستيراد أغذية منها

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم الأحد إن بلاده سوف تبحث استخدام إجراءات تسوية النزاعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية لمعالجة الحظر التايواني المستمر على استيراد الأغذية اليابانية منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 .

وفي استفتاء أجري في 24 نوفمبر الماضي ، صوتت أغلبية ساحقة من الناخبين التايوانيين لصالح استمرار الحظر على استيراد الأغذية من فوكوشيما وأربع مقاطعات أخرى محيطة بها.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن كونو قال أمام تجمع في مدينة موريوكا شمالي اليابان اليوم الأحد إن القيود المفروضة على الواردات اليابانية لا تستند على دليل علمي ، ولكنها ذات أهداف سياسية.

وقال الوزير إنه من المؤسف بشدة ألا يتسنى تصدير المنتجات اليابانية لهذا السبب.

وأفاد كونو بأن السماح بعمل استفتاء لتقرير مثل هذه الأمور هو أمر يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية ، وأن اليابان سوف تستخدم إذا لزم الأمر الآلية المناسبة لرفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية.