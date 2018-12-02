"التجارة": نمو في أعداد الشركات والمؤسسات خلال الربع الثالث من 2018

كشفت وزارة التجارة والاستثمار في تقرير لها عن ارتفاع مضطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العامين 2017 و 2016، وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى (945,660)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 حيث بلغ عدد المؤسسات (824,771)، مقابل (701,351) مؤسسة في الربع الثالث من العام 2016. وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى (148,809)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي بلغ عدد الشركات (133.603) شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من 2016 مع (121.001) شركة .

كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بمعدل 25 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى (108,439) شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 إذ بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة (96,754) شركة، فيما بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الثالث من العام 2016، (87,067) شركة. ونمى معدل الشركات المساهمة المقفلة بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018 ليصل عددها إلى (1,408) شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 ، حيث بلغ عدد الشركات المساهمة (1,339)، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة في الربع الثالث من العام 2016، (1222) شركة.

وارتفعت نسب إصدار السجلات التجارية لعشر قطاعات اقتصادية بمعدل يتراوح بين 8,27 في المائة و16,94 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، وشملت هذه القطاعات، تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية، والتشييد والبناء – المقاولات، والصناعة، والنقل والتخزين والتبريد، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والزراعة والصيد والغابات، وتوليد الكهرباء واستخراج المياه، والمناجم والبترول وخدمات المال والأعمال، وخدمات متنوعة.