ارتفاع إنتاج الروبوت الصناعي الصيني بنسبة 8.7% خلال أول 10 أشهر من العام

أظهرت بيانات حكومية صينية أن إنتاج الروبوت الصناعي" الأنسان الآلي" ارتفع بنسبة 8.7% خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد تم تصنيع 118452 روبوت صناعي خلال أول عشرة أشهر من العام.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القول اليوم الأحد أن إنتاج الروبوت تراجع بنسبة 3.3 % خلال شهر اكتوبر الماضي ليسجل 9590 وحدة.

ويشار إلى أن قطاع إنتاج الروبوت الصناعي في الصين حقق نموا سريعا على مدار الخمسة أعوام الماضية، حيث ارتفع إنتاج الروبوت الصناعي بنسبة 81% ليتجاوز 130 ألف وحدة عام 2017 ليحقق بذلك هدف الحكومة قبل ثلاثة أعوام من المدة الزمنية المحددة له.

وكانت الحكومة قد وضعت هدفا عام 2016 يتمثل في زيادة إنتاج الروبوت الصناعي إلى 100 ألف وحدة بحلول عام .2020

وقالت الحكومة حين ذاك إن الصين تعتزم نشر استخدام الروبوت الصناعي في قطاعات مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والمعدات المنزلية والطيران .

