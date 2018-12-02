ارتفاع إنتاج النفط الخام الصيني في أكتوبر الماضي

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية إن إنتاج النفط الخام الصيني ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وقالت اللجنة في بيان لها إن إنتاج النفط الخام سجّل 16.09 مليون طن في أكتوبر الماضي، فيما كررت البلاد 52.78 مليون طن من النفط الخام، بارتفاع بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتعتبر الصين من أكبر مشتري النفط العالميين، حيث تستورد أكثر من 60 بالمئة من حاجتها للنفط.

وفي أكتوبر الماضي، قفز استهلاك الصين من النفط الخام إلى56.75 مليون طن، بارتفاع بنسبة 21.3 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت وارداتها بنسبة 31.5 بالمئة لتسجل 40.8 مليون طن.

وفي الوقت ذاته؛ بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي 13.4 مليار متر مكعب في أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

وتهدف الصين إلى رفع إنتاجها من النفط الخام إلى 200 مليون طن بحلول عام .2020