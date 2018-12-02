الرئيس الصيني: نؤيد بشدة الرياض في حملتها للتنويع الاقتصادي والإصلاح

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن استقرار السعودية يمثل حجر الزاوية لازدهار وتقدم الخليج، مبينا أن الصين تؤيد بشدة الرياض في حملتها للتنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.وبحسب "رويترز"، نقلا عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإن شي قال خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في بيونس آيرس التي تستضيف اجتماع قمة مجموعة العشرين، إن الصين تولي دائما أهمية كبيرة لعلاقاتها مع السعودية.ونقلت شينخوا عن شي قوله إن "الصين تؤيد بقوة السعودية في حملتها من أجل التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي وستبقى مع السعودية في القضايا التي تشمل مصالحها الأساسية".وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، التقى الرئيس شي جين بينغ رئيس الصين، وذلك على هامش انعقاد القمة.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين السعودية والصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين "رؤية المملكة 2030" واستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.