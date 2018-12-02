محللون غربيون لـ "الاقتصادية": السعودية تسهم في تشكيل رؤية اقتصادية عالمية

للوهلة الأولى تبدو مجموعة العشرين واحدة من أضعف المنظمات الدولية، فلا تتمتع بتفويض من الأمم المتحدة، وليس لديها أي موظفين دائمين أو مقر مثل البنك الدولي، وبالطبع لا تمتلك أرصدة مالية ضخمة كصندوق النقد أو البنك الدولي، وليس لديها القدرة على وضع قواعد ملزمة للدول الأعضاء يجب تنفيذها، ولا يمكنها اتخاذ إجراءات ضد الدول التي لا تمتثل للقرارات الصادرة عنها بعكس منظمة التجارة العالمية.

فلماذا إذا يهتم الإعلام العالمي باجتماعاتها، ولماذا يحرص قادة وزعماء الدول العشرين الأعضاء على حضور القمة؟ وما القيمة الحقيقية للقمة السنوية للمجموعة؟ وما الذي يمكن أن يميز قمة هذا العام عن القمم السابقة؟

لا شك أن التحديات التي تواجه قمة هذا العام تختلف عن تلك التي واجهتها في قمم سابقة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008، التي أدت إلى تحول مجموعة العشرين من اجتماع مالي إلى قمة يشارك فيها قادة العالم.

وبعكس ما حدث في عام 2008 عندما توحد العالم على الأقل في مواجهة أزمة دولية، فإن القادة يصلون إلى الأرجنتين هذا العام والصراعات التجارية البينية المستعرة تهيمن على المشهد.

فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما تركته من بصمات سلبية على التجارة الدولية، والمخاوف من اتساع رقعة النزاع الأمريكي - الصيني، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من هزة عنيفة للاقتصاد الدولي، والسعي الدولي الدؤوب لاستقرار سوق الطاقة العالمي، والدور المميز للسعودية في الحفاظ على هذا الاستقرار، الذي نال إشادة قادة العالم أجمع، والقلق الأوروبي من تداعيات عدم مصادقة مجلس العموم البرلماني على خطة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وغيرها من القضايا الأخرى التي جعلت من قمة هذا العام قمة مشحونة بالموضوعات الجدلية ومحط أنظار الإعلام الدولي.

لكن لا يجب إنكار أن جزءا كبيرا من الاهتمام الدائم بقمة العشرين يعود للقوة الهائلة لأعضائها.

وربما كان الهيكل غير الرسمي للمجموعة أحد عوامل القوة التي تتمتع بها، إذ يزود ذلك الأعضاء بمرونة كبيرة، ويوجد علاقة سلسة للغاية مع المنظمات الدولية الأخرى، ما يضفي على المجموعة التي تهيمن على 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 65 في المائة من سكان الكرة الأرضية، و80 في المائة من الاستثمارات الدولية قوة إضافية، بحيث يصبح إجماع قادتها على تبنى سياسات معينة بداية حقيقية لتغير المشهد العالمي.

وإذ يبدو جدول أعمال قمة بوينس آيرس مشحونا بالقضايا، فلا شك أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يبدو في مقدمتها.

وتسود قناعات واسعة بين الخبراء والمحللين بأن عمق الخلاف بين واشنطن وبكين يحول في الوقت الراهن إلى التوصل لاتفاق بينهما، ولن يجدي عقد قمة ثنائية بين قادة البلدين، على هامش قمة المجموعة في التوصل إلى حل لتلك القضايا الخلافية.

ويقول لـ "الاقتصادية"، هيرسون مايتشل الخبير السابق في منظمة التجارة الدولية، "كانت هناك رهانات كبيرة على اللقاء المزمع عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج خلال القمة، لكن التصريحات الصادرة من البيت الأبيض قوضت الآمال بأن يفتح الاجتماع الطريق أمام التوصل إلى اتفاق حول التجارة بين البلدين، وفي الأغلب لن يقدم الصينيون تنازلات مرضية للرئيس الأمريكي، فقد فشلت قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وخرجت دون بيان رسمي، وانتهت قمة مجموعة السبع في كندا بحالة من الفوضى، والأهم أنه لا يوجد حتى الآن اقتراحات محددة على الطاولة لإنهاء المأزق التجاري، وفي الأغلب ستقوم الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية في كانون الثاني (يناير) على السلع الصينية". ويضيف مايتشل، أن "تلك الخطوة من جانب الولايات المتحدة ستدفع بعديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى تسريع خططها لنقل سلاسل الإمدادات بعيدا عن الصين، ولن يكون أمام بكين إلا الدفاع عن اقتصادها عبر مزيد من المرونة في سياستها المالية والنقدية، والسماح لليوان بالهبوط وإبرام صفقات تجارية مع دول أخرى".

لكن قضية التجارة الدولية والصراع الصيني - الأمريكي، وعلى الرغم من أهميتهما، فإنهما لا تعد القضية الوحيدة المطروحة على جدول أعمال القمة.

فتطورات سوق الطاقة العالمي والدور المحوري للسعودية، يعدان أحد أبرز المحاور الرئيسة، التي تتصدر مناقشات القادة الذين شاركوا في القمة، وخاصة في ضوء حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور جاك تيد أستاذ التجارة الدولية، أن "الاهتمام العالمي بأسعار الطاقة، واستقرار الأسواق جعل تلك القضية محورية ومحل نقاش مستفيض سواء في القمة أو في الاجتماعات الثنائية التي عقدها قادة العالم مع ولي العهد". ويستدرك قائلا، إن "المناقشات الخاصة بملف الطاقة لديه مساران الأول عام والآخر خاص، المسار العام ينبع من الإقرار الدولي بالدور السعودي المميز في الحفاظ على استقرار السوق النفطي بصفة عامة، وعدم حدوث تقلبات عنيفة في إمدادات النفط، والحفاظ على مستوى سعري يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في آن واحد لتفادي حدوث ارتفاع كبير في الأسعار، بما يؤدي إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي، وقد نال الموقف السعودي والتوجهات الرسمية بهذا الشأن إشادة من قبل القادة الدوليين وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين".

وبخصوص المسار الخاص، فإن الدكتور جاك تيد يعتقد أن وجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة، سمح لقادة العالم بإجراء مباحثات مباشرة معه لضمان تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي خاصة في مجال الطاقة.

ويتجلى المسار الثنائي بشكل واضح في اللقاء الذي عقد بين رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إذ تضمن تعزيز العلاقات الاقتصادية وفي مقدمتها التعاون في مجال الطاقة. ويعتقد البعض أن المشاركة السعودية في القمة، وعلى أعلى المستويات تتضمن تأكيد المجتمع الدولي بمواصلة دعمه لـ "رؤية المملكة 2030"، ليس بوصف السعودية أكبر اقتصاد عربي، وأحد أهم الأسواق الاستثمارية في الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة، وإنما باعتبار "رؤية 2030"، مدخلا حقيقيا لوضع لبنات لنموذج اقتصادي أكثر حيوية في الشرق الأوسط وعديد من الاقتصادات الناشئة.

ويقول لـ "الاقتصادية"، البروفيسور أندروا ماك أستاذ الاستراتيجية الدولية، إن "قمة مجموعة العشرين بقدر أهميتها للمملكة، فإن الحضور السعودي مهم للغاية بالنسبة للآخرين أيضا، خاصة لكل من دول مجموعة السبع وروسيا، فالرؤية السعودية التي تطرحها، تعكس رؤية قطاع كبير من الدول الإسلامية والعالم العربي - تعد المملكة العضو العربي الوحيد في القمة - للقضايا الدولية وكيفية تعاملهم معها، والعلاقات الراسخة بين السعودية والدول الكبرى في العالم، وترؤس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوفد المملكة لعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الرياض والأطراف الدولية".

ويضيف ماك، "لا شك أن المكانة الاقتصادية للمملكة باعتبارها أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، تجعل من رؤيتها الاقتصادية سواء تعلق الأمر بمسار الاقتصاد الدولي أو أسواق الطاقة أمر لا مناص منه لتشكيل رؤية عالمية تحظى بأكبر قدر ممكن من القبول العالمي، وخاصة أن السعودية ستترأس المجموعة بعد اليابان التي ستتسلم الراية من الأرجنتين خلال تلك القمة". ومع انتهاء القمة أصبحت المملكة جزءا أساسيا من الترويكا التابعة للمجموعة، والمؤلفة من ثلاث دول، وهي الدولة التي تترأس المجموعة إلى جانب الدولتين اللتين ستترأسان الدورتين المقبلتين. كما أن أداء المملكة، بوصفها أحد أبرز الدول الفاعلة في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية (أحد المرتكزات الأساسية لمجموعة العشرين لتنمية وتطوير مشاريع البنية الأساسية عالميا) يعني تنامي الارتباط العضوي بين الرؤية الاقتصادية للسعودية ممثلة في "رؤية 2030" والاتجاهات الأساسية للاقتصاد الدولي، وهو ما يعزز المكانة الاقتصادية للرياض، بفضل جهود تنويع قدرتها الاقتصادية خارج إطار النفط، وتحولها عبر مزيد من التحرر الاقتصادي إلى قطب استثماري على الصعيد العالمي".