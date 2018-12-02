21 مزادا علنيا خلال 3 أشهر .. 75 % منها عقارات تجارية

بلغ عدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال الأشهر الثلاثة من العام الهجري الجاري، نحو 21 مزادا، حيث استحوذت العقارات التجارية على نحو 75 في المائة منها.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر، إن نصيب منطقة الرياض من هذه المزادات بلغ نحو 48 في المائة، وذلك بعشرة مزادات، مؤكدة أن قيمة الـ 21 مزادا تجاوز ملايين الريالات.

وجاءت المزادات التي أعلنت عنها محاكم التنفيذ في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بسبع مزادات، تليها بريدة بمزادين، ومزاد واحد لكل من أبها وجدة، حيث تنوعت المزادات غير العقارية بين بضائع كهربائية وسيارات نقل للبيع.

وكانت وزارة العدل قد أكدت أنه في نهاية العام الهجري الماضي تم تقديم نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة إلى مراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل نصية.

وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام المنصرم بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسة ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة.

وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكم، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.

وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحوا من 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت عن 90 ألف عملية مع نهاية العام.