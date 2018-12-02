ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي تطوير التعاون النفطي وإعادة التوازن إلى الأسواق





التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي - الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما في ذلك المجال البترولي، وإعادة التوازن إلى الأسواق.

حضر اللقاء الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد الجدعان وزير المالية، والوفد الرسمي لرئيس روسيا.