سادس استقالة من حكومة ماي احتجاجا على "بريكست"

قدم وزير بريطاني جديد استقالته من الحكومة البريطانية أمس، ليصبح سادس وزير يقدم استقالته احتجاجا على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يكشف مجددا هشاشة وضع ماي التي ستواجه تصويتا على النص داخل مجلس العموم خلال عشرة أيام.

وبحسب "الفرنسية"، قال سام جيما وزير العلوم والجامعات البريطاني في مقالة نشرتها صحيفة "دايلي تلجراف"، "أنا غير قادر على دعم مشروع بريكست لرئيسة الحكومة".

وتمثل استقالته ضربة أخرى لماي التي تحاول إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل.

وأشار الوزير المستقيل الذي دافع عن إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء حزيران (يونيو) 2016، "لقد تخلينا عن صوتنا وعن اقتراعنا وعن حقنا في الفيتو"، وجيما من حزب المحافظين، كما أنه نائب في مجلس العموم.

وتوصلت ماي الى اتفاق على طريقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في ختام 17 شهرا من المفاوضات الصعبة بين الطرفين.

وشرح الوزير المستقيل أن قرار تيريزا ماي بالتخلي عن حق المملكة المتحدة بالاتصال بنظام جاليليو الأوروبي لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، هو الذي دفعه الى الاستقالة.

وأعلنت لندن عزمها إقامة نظام مماثل خاص بها لتحديد مسار السفن عبر الأقمار الاصطناعية، وأوضح جيما أن "ما حصل مع جاليليو ما هو إلا مقدمة بسيطة للمفاوضات القاسية التي تنتظرنا" بعد "بريكست" المقرر في التاسع والعشرين من آذار (مارس) 2019، "التي ستضعف مصالحنا الوطنية وتفقرنا وتخرب أمننا".

وأضاف أن "المملكة المتحدة استثمرت في جاليليو"، مضيفا "لن نسترجع شيئا من أموالنا هذه"، معتبرا أن على ماي عدم استبعاد خيار إجراء استفتاء ثان على "بريكست".

وتكشف هذه الاستقالة الجديدة هشاشة وضع ماي، ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر)، وسط أجواء تشكك في النتيجة المحتملة لهذا التصويت.

في المقابل، تلقت تيريزا ماي دعم مايكل جوف الوزير المكلف شؤون البيئة، الذي كان من أبرز الناشطين في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016.

وقال جوف لصحيفة دايلي ميل، "إنه إذا كان من الصعب القول إن اتفاق الطلاق كامل.. فمن الصعب أيضا على الدوام الحصول على ما نريده".

ودعا جوف النواب المحافظين الذين يهددون بالتصويت ضد الاتفاق إلى دعمه، وحذرهم بالقول "إن رفض اتفاق الطلاق في مجلس العموم قد يهدد عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء البريطانية أمس "إن بلادها لن تستخدم مشروع الفضاء جاليليو التابع للاتحاد الأوروبي للدفاع أو للبنية الوطنية الأساسية المهمة بعد خروجها من الاتحاد".

ويطور الاتحاد الأوروبي مشروع جاليليو لمنافسة نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي "جي.بي.إس"، ونشب خلاف بشأن "جاليليو" في وقت سابق من العام الجاري عندما اتهمت لندن الاتحاد الأوروبي باستبعاد الشركات البريطانية من المشروع قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في آذار (مارس) المقبل.

وقال مكتب ماي "إن بريطانيا ستدرس خيارات بناء نظام خاص بها لتحديد المواقع من خلال الأقمار الصناعية للمساعدة على توجيه الطائرات المسيرة العسكرية وإدارة شبكات الطاقة". وستعمل بريطانيا مع الولايات المتحدة لاستمرار استخدامها نظام "جي.بي.إس"، وذكرت ماي، التي تحضر اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، في بيان "كنت واضحة منذ البداية بأن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بشكل حازم بأمن أوروبا الجماعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

لكن في ضوء قرار المفوضية بمنع مشاركة المملكة المتحدة بشكل كامل في تطوير كل جوانب "جاليليو" فمن الصواب إيجاد بدائل".

وأبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري أنها ستطالب بسداد ما يصل إلى مليار جنيه استرليني "1.3 مليار دولار" إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على استخدامها مشروع جاليليو.

وأوضح مسؤول بريطاني كبير أن مسألة المساهمات السابقة ما زالت "قضية حية" ستُناقش في إطار المحادثات الخاصة بعلاقات لندن مع بروكسل في المستقبل.

وأشارت بريطانيا في آب (أغسطس) إلى أن وكالة الفضاء البريطانية ستبدأ بدعم من وزارة الدفاع في بناء نظام أقمار صناعية بديل لـ "جاليليو" لضمان أمنها القومي إذا تم منعها من الدخول لبرنامج الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، وخصصت 92 مليون جنيه استرليني لذلك.

وتقول ماي "لا يمكنني السماح باعتماد قواتنا المسلحة على نظام لا يمكن أن نكون متأكدين منه.. هذا لن يكون في مصلحتنا القومية".