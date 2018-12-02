العملات الرقمية تنتعش من جديد .. «بيتكوين» ترتفع بنسبة 5 % و«لايتكوين» 6.2 %





سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 5 في المائة أمام الدولار الأمريكي، منذ التعامل الذي بدأ في الساعة الخامسة من مساء الجمعة ليصل سعرها إلى أربعة آلاف و132 دولارا في الساعة السابعة صباحا بتوقيت نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية "بيتستامب". وبحسب "الألمانية"، نقلا عن وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية أمس، فإن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة، ارتفع أيضا بنسبة 6.2 في المائة ليصل سعرها إلى 33.16 دولار. ويقل سعرها حاليا بنسبة 91 في المائة عن المستوى القياسي الذي بلغته في السابق وهو 375 دولارا وسجلته في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017. وتراجعت قيمة تلك العملة بنسبة 86 في المائة حتى الآن خلال هذا العام.

وتقلبت أسعار "بيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 6.8 في المائة حيث تم تداولها بأسعار راوحت بين ثلاثة آلاف و883 دولارا وأربعة آلاف و146 دولارا.

ويتم حاليا تداولها بسعر ينخفض بنسبة 79 في المائة عن مستوى سعرها المرتفع البالغ 19 ألفا و666 دولارا الذي وصلت إليه في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وفقدت "بيتكوين" 3.1 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي و71 في المائة حتى الآن خلال هذا العام.

وبالنسبة إلى العملات الرقمية المشفرة الأخرى على منصة بيتستامب للتعامل في العملات الرقمية ارتفع سعر عملة ريبيل المشفرة بنسبة 2.9 في المائة لتصل قيمتها إلى 37 سنتا، بينما ارتفعت كذلك عملة إيثريوم بنسبة 5.7 لتصل قيمتها إلى 117.80 دولار.