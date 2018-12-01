‎ولي العهد يلتقي قادة الأرجنتين وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين وفرص تعزيزه في مختلف المجالات. كما التقى ولي العهد رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين. والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة. حضر اللقاءات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.