"يو بي إس" يسعى لتسوية خارج القضاء لتجنب غرامة فرنسية بـ 5.7 مليار دولار

أعرب مصرف "يو بي إس"، المتهم بغسل أموال في فرنسا ومُهدد بعقوبة تصل إلى 5.7 مليار دولار، عن رغبته في إبرام اتفاق مع الادعاء العام الفرنسي يستند إلى أساس "الملف الفارغ" مقابل دفعه غرامة مالية لحل النزاع الضريبي الذي يشمل المصرف الأمّ في زيورخ وفرعه الفرنسي في باريس.وقال جان فريدريك دو لوسيه، رئيس فرع "يو بي إس" في فرنسا، إنه "لو كان البنك السويسري قادرا على التوصل إلى اتفاق معقول مع الادعاء العام المالي الفرنسي خارج القضاء، لكنا قد فعلنا ذلك".وأضاف دو لوسيه، على صحيفة "لو تون"، أكبر الصحف السويسرية الناطقة بالفرنسية: "كان ينبغي أن يكون الحل على أساس اتفاق يتضمن شروطا مقبولة لعملائنا ومساهمينا"، معتبرا أن الملاحقة الجنائية التي شنتها فرنسا ضد "يو بي إس" قد تصبح بمنزلة عقوبة إعدام للمصرف حتى قبل صدور الحكم، "وفي هذه الحالة، فإن تحقيق العدالة عن طريق حساب قيمة التعاملات التجارية هو أفضل حل".وبالنسبة للمصرف السويسري الأول، فإن حكم المحكمة الفرنسية، الذي سيُعلن في 20 شباط (فبراير) المقبل، مُمكن أن يستند إلى "عدالة المعاملات، وتفريغ ملف التهمة تماما مثلما حدث في الولايات المتحدة وألمانيا".وعلى سبيل المقارنة، دفع "يو بي إس" 780 مليون دولار للولايات المتحدة في 2009 و300 مليون يورو في ألمانيا في 2014، لتجنب مواجهة دعوى قضائية، لكن مثل هذا الترتيب استبعده القضاء الفرنسي منذ البداية.ويرى دو لوسيه، أن التوجيهات المتعلقة بفرض الضرائب على حسابات التوفير قد طبقت "نصا وروحا" من قِبل سويسرا والمصارف السويسرية، مشيرا إلى أن "التهرب الضريبي من الفرنسيين الأثرياء إلى سويسرا كان موضوعا معروفا من السلطات الفرنسية، لكن باريس "أغلقت عيونها عن الموضوع طويلا".ومع اعترافه بأثر "الضجة القضائية والإعلامية" التي أثيرت في محاكمة المصرف السويسري في باريس التي انتهت منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، أكد دو لوسيه، أن "يو بي إس" في فرنسا إنما هو "مصرف متوسط الحجم يعمل بشكل جيد"، بما يقرب من 18 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة، مقارنة بـ 7.5 مليار يورو فقط عندما فتح فرعه في باريس عام 2012.وليس لدى دو لوسيه، الذي يبلغ راتبه السنوي في "يو بي إس" 550 ألف يورو سنويا، بخلاف المزايا الأخرى، أدنى مخاوف "على الإطلاق"، حسب تعبيره، من احتمال فقدان المصرف السويسري الترخيص المصرفي للعمل في فرنسا.وأصر على القول إن "يو بي إس" يوظف أكثر من 500 شخصا في فرنسا، وأنه يفي بجميع التزاماته القانونية.وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) اختتمت محاكمة صعبة للمصرف بدأت تحقيقاتها الأولى قبل أربع سنوات، وهو مهدد الآن بعقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 3.7 مليار يورو يدفعها المصرف الأمّ و15 مليون يورو يدفعها فرعه الفرنسي.لكن هناك تكهنات أخرى تتحدث عن عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى مبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار يورو (أكثر من ستة مليارات دولار)، وهو رقم لم يسبق له مثيل في فرنسا.والمصرف مُتهم بتسويق عمليات مالية بشكل غير قانوني للفرنسيين والمقيمين في فرنسا، ومساعدته الآلاف من دافعي الضرائب الفرنسيين على التهرب من الضرائب بين 2004 و2012.وكانت الفرنسية، ستيفاني جابو، مديرة التسويق السابقة في مصرف "يو بي إس" وراء هذه الدعوى بعد أن أعلنت نفسها بأنها "كاشفة فساد" و"متعاونة" مع القضاء الفرنسي في قضية الاحتيال الضريبي ضد "يو بي إس".وفي ضوء ذلك، تلقت جابو، ثناء من القضاء الفرنسي التي منحها صفة "متعاون للخدمة العامة".و"كاشف الفساد" أو "المُبلِّغ عن الأعمال غير القانونية أو المُخبر" هو شخص يكشف سوء السلوك أو الاحتيال المزعوم أو النشاط غير القانوني الذي يقع في المؤسسة.ويمكن تصنيف سوء السلوك المزعوم بطرق عدة، مثلا، انتهاك قانون أو قاعدة أو تشريع أو تشكيل تهديد مباشر على الصالح العام، مثل الاحتيال وانتهاكات الصحة والسلامة والفساد.وقد يقدم كاشفو الفساد ادعاءاتهم داخليا (مثلا، لأشخاص آخرين داخل المؤسسة المُتهمة) أو خارجيا (للمراقبين أو هيئات إنفاذ القانون أو الإعلام أو المجموعات المعنية بقضايا خرق القوانين).وحكمت المحكمة الإدارية في باريس أن تدفع الدولة لـ جابو 3000 يورو كتعويض عن الضرر المعنوي الذي عانته نتيجة لتعاونها مع الحكومة الفرنسية بين حزيران (يونيو) 2011 والشهر ذاته في 2012.غير أنها طالبت بتعويضات قدرها 3.5 مليون يورو، وهو رقم لا يتناسب مع المبلغ الذي حصلت عليه، ولا سيما بسبب "عدم وجود أدلة" ولأن المحكمة الفرنسية قد احتفظت بهذا التعاون على مدى سنة كانت تعمل فيها داخل المصرف وتنقل معلومات للسلطة الفرنسية.وبعد أن تمت إقالتها من عملها عام 2012، قدمت جابو، شكوى عن تعرضها لأضرار معنوية لتحصل بذلك على 30 ألف يورو من "يو بي إس".وبرأتها محكمة فرنسية من تهمة تشهير ضد المصرف السويسري، ومن ثم رُفِعت ضدها دعوى قضائية للتشهير بعد نشر كتابها "المرأة التي عرفت كثيرا".