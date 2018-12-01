"بيتكوين" ترتفع بنسبة 5% وصعود لايتكوين بـ 6.2%

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 5 % أمام الدولار الأمريكي ، منذ التعامل الذى بدأ فى الساعة الخامسة من مساء الجمعة ليصل سعرها إلى أربعة آلاف و132 دولار فى الساعة السابعة صباحا بتوقيت نيويورك ، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم السبت، وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة، ارتفع أيضا بنسبة 6.2 % ليصل سعرها إلى 33.16 دولار. ويقل سعرها حاليا بنسبة 91% عن المستوى القياسي الذى بلغته فى السابق وهو 375 دولار وسجلته في 19 ديسمبر/كانون الأول .2017

وتراجعت قيمة تلك العملة بنسبة 86% حتى الآن خلال هذا العام.

وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 8ر6% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ثلاثة آلاف و883 دولار وأربعة آلاف و146 دولار.

ويتم حاليا تداولها بسعر ينخفض بنسبة 79% عن مستوى سعرها المرتفع البالغ 19 ألفا و666 دولار الذي وصلت إليه في 17 كانون أول/ديسمبر .2017

وفقدت بيتكوين 3.1 % من قيمتها في الأسبوع الماضي و71% حتى الآن خلال هذا العام. وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة الأخرى على منصة بيتستامب للتعامل فى العملات الرقمية ارتفع سعر عملة الريبل المشفرة بنسبة 2.9 % لتصل قيمتها إلى 37 سنت بينما ارتفعت كذلك عملة إيثريوم بنسبة 5.7 لتصل قيمتها إلى 80ر117 دولار .