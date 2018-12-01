سرقة تقنية سامسونغ "الثورية".. وخسائر متوقعة بالمليارات

لم تهنأ شركة سامسونغ بالإعلان عن هاتفها المرتقب القابل للطي قبل شهر تقريبا، قبل أن يتم الإعلان عن سرقة التقنية الخاصة بالهاتف وبيعها لشركات صينية منافسة بحسب سكاي نيوز. وبحسب تقارير صحفية في كوريا الجنوبية، فقد وجه مكتب النائب العام في منطقة "سوون" اتهامات لـ 11 شخصا قاموا بسرقة أسرار تقنية خاصة بشركة سامسونغ وبيعها لشركتين صينيتين. ووفقا للتحقيقات فقد قام أحد موردي سامسونغ بتسريب المخططات الأصلية لتقنية سامسونغ وبيعها لشركات صينية مقابل 14 مليون دولار، بدون تسمية الشركات الصينية أو الأشخاص المتورطين في السرقة. أوضح المحققون أن سامسونغ استثمرت على مدار 6 سنوات ما يزيد من 130 مليون دولار لتطوير تقنية الشاشة القابلة للطي. تتحدث التوقعات الأولى عن خسائر ضخمة محتملة لسامسونغ خلال السنوات الـ 3 المقبلة قد تصل إلى 5.8 مليار دولار على صعيد المبيعات، وأكثر من 800 مليون دولار من أرباح الشركة. وكانت مواقع متخصصة قد وصفت تقنية الشاشة القابلة للطي بأنها ستغير "قواعد اللعبة" في عالم الهواتف الذكية في ظل المنافسة الشرسة مع شركات عدة مثل أبل وهواوي.