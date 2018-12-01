زيادة 15% في حجم التجارة الخارجية للصين رغم التوترات التجارية مع أمريكا

ذكرت مصلحة الجمارك الصينية، أن حجم التجارة الخارجية للصين (الصادرات والواردات) قد زاد بنسبة 15 بالمئة العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت قيمة الصادرات والواردات الصينية العام الماضي وصلت إلى 79. 27 تريليون يوان (4 تريليون دولار)، وفقا لبيانات حكومية، والتي ذكرت أيضا أن حجم التجارة الخارجية للبلاد في 2018 وصل إلى 32 تريليون يوان. يشار إلى أن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشهد توترات منذ شهر تموز/يوليو الماضي، حيث تتهم واشنطن بكين بتبني ممارسات تجارية لا تتسم بالنزاهة. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على واردات من الصين للسوق الامريكية تبلغ قيمتها حوالي 250 مليار دولار، وردت بكين بفرض رسوم مماثلة على واردات من السوق الامريكية بقيمة 110 مليار دولار. كما هدد ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار دولار.