وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن 94 عاما الذي قاد الولايات المتحدة إلى نهاية الحرب الباردة، كما أعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة.

وقال جورج بوش الابن في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر إن "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة". وأضاف أن جورج هربرت ووكر بوش "كان أفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة".

وكان بوش رئيسا للولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1989 و1993 .

وكانت توفيت زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة عن عمر ناهز 92 عاما في 22 ابريل في هيوستن.