ولي العهد يلتقي نائب الرئيس الإندونيسي على هامش قمة العشرين

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، دولة نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور محمد يوسف كالا ، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإندونيسية في شتى المجالات، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحة الإسلامية. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لنائب رئيس إندونيسيا .