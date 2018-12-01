ميركل تتأخر 12 ساعة بعد عطل خطير في طائرتها

أعلن سلاح الجو الألماني أمس أن عطلا في نظام الاتصالات أرغم طائرة الإيرباص التي كانت تقل المستشارة أنجيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين على الهبوط بشكل اضطراري، في آخر حادث من لائحة طويلة من الأعطال المتكررة في طائرات رسمية.وبحسب "الفرنسية"، استبعدت السلطات بشكل قاطع وجود أي سبب إجرامي للعطل بعيد إقلاع الطائرة إلى بوينس آيرس، وهي إمكانية تحدثت عنها أولا صحيفة "راينيشه بوست" المحلية.وصرح المسؤول عن الطيران جويدو هنريش أمس للصحافيين بأن نظام الاتصالات في طائرة الإيرباص "أي340" توقف كليا بسبب عطل طرأ على علبة التوزيع الكهربائي.وتمكن الطاقم من تنظيم هبوط الطائرة بشكل طارئ مساء الخميس في كولونيا بهاتف يعمل عبر الأقمار الاصطناعية.وأضاف المسؤول أن "الطاقم لم يكن في أي وقت من الأوقات في وضع خرج عن سيطرتنا"، وتابع أن "قائد الطائرة الذي أشادت ميركل بخبرته الكبيرة، تصرف بهدوء تام".وأفادت متحدثة باسم الحكومة مارتينا فيتس "لم تكن حياة الركاب في أي وقت معرضة للخطر".واستقلت المستشارة الألمانية في نهاية المطاف صباح أمس طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية "لإيبيريا" أقلعت من مدريد، لتنضم بتأخر 12 ساعة إلى نظرائها المشاركين في القمة.وتم إلغاء الاجتماعين الثنائيين اللذين كان يفترض أن تعقدهما مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج، ويمكن أن يعقدا في وقت آخر، بحسب المتحدثة باسم الحكومة.ويتوقع أن تعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التوتر مع أوكرانيا صباح اليوم.واضطرت الطائرة الحكومية "كونراد أديناور" إلى العودة أدراجها أثناء تحليقها فوق هولندا وحطت بشكل اضطراري في مطار كولونيا.وأمضت المستشارة التي تم تصويرها وهي تنزل من الطائرة تحمل مظلة وحقيبة يد، ليلتها في فندق في بون قبل أن تتوجه إلى مدريد فجرا.وفي الصناعة الجوية، يعتبر هذا النوع من الحوادث حالة طارئة خطيرة ولا يقع إلا نادرا، ما دفع قبطان الطائرة وطاقمها إلى طلب الهبوط بشكل اضطراري.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشارة أبلغت بوجود حادث تقني بينما كانت تتحدث مع صحافيين على متن الطائرة.وقال لها أحد أفراد الطاقم "إن الأمر مهم"، وأبلغها أن قائد الطائرة يريد التحدث إليها.وجرى هبوط الطائرة التي كانت تقل أولاف شولتز وزير المالية ووفدا كبيرا، بصعوبة أيضا.وخضعت مكابح الطائرة لاختبار صعب إلى درجة تطلبت مساعدات شاحنات الإطفاء، لأن الطائرة المزودة بكمية كبيرة من الكيروسين، اضطرت إلى الهبوط على مدرج قصير، إذ إن المدرج المخصص للطائرات الكبيرة يشهد أشغالا عامة.وواجه قائد الطائرة مشكلة إضافية لأن النظام الذي يسمح بإفراغ الكيروسين لتخفيفها كان معطلا أيضا.وواجهت هذه الطائرة مشكلات من قبل، واشترى الجيش الألماني في 2011 الطائرة من شركة لوفتهانزا.وهي تتسع لـ 143 راكبا ومزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ، وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الطائرة صنعت في 1999 وكانت عند شرائها من قبل الحكومة قد قامت بـ 50 ألف ساعة طيران.والشهر الماضي في بالي في إندونيسيا ألحقت جرذان ضررا بكابلات الطائرة، ما اضطر وزير المال الذي كان يشارك في اجتماع لصندوق النقد الدولي إلى العودة برحلة تجارية.وفي 29 حزيران (يونيو) اضطر رئيس الجمهورية فرانك فالتر شتاينماير إلى تغيير الطائرة من أجل التوجه إلى مينسك، بسبب عطل هيدروليكي في "كونراد أديناور"، وكان الجيش الألماني وسط جدل مرارا بسبب معدات قديمة أو معيبة.