5.5 مليون دولار إيرادات فنادق بوينس آيرس في يومين

يرى مراقبون أن قمة العشرين التي انطلقت أمس في العاصمة الأرجنتنية، بوينس آيرس، تأتي في توقيت غير ملائم لرئيس البلاد ماوريسيو ماكري، في الوقت الذى يعتبر فيه البعض أن القمة تشكل "فرصة ذهبية" لدعم اقتصاد البلاد المضطرب.

وبحسب "الألمانية"، يتوقع أن تحقق العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس إيرادات فندقية تصل قيمتها نحو 5.5 مليون دولار أمريكي مع استضافتها القمة، حسبما ذكرت أمانة السياحة في المدينة. وذكرت الأمانة أن هذا الرقم وُضع على أساس عدد الوافدين، حيث من المتوقع أن يزور نحو عشرة آلاف شخص، يتدرجون من مسؤولين حكوميين وصولا إلى أفراد فرق أمنية وصحافيين، بوينس آيرس لحضور القمة التي تستمر يومين.

وتعج الفنادق بالوفود الزائرة في المدينة، حيث لوحظ تعزيز الإجراءات الأمنية لاستضافة هذا الحدث.

والأكثر من ذلك، أنه في الفترة التي تسبق القمة، توافد زائرون على مدن أخرى في البلاد لحضور سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، وسمح هذا بدوره للمدن الأرجنتينية بتقاسم فوائد استضافة عدد إضافي من الزائرين يصل نحو 14 ألف زائر.

وتعاني الأرجنتين آثار أزمة اقتصادية حادة، هي أحد الأسباب وراء الاحتجاجات المتوقعة خلال أعمال القمة التي تستمر يومين، ما تطلب إجراءات أمنية ضخمة ومكلفة.

وكان صندوق النقد الدولي، وهو واحد من المنظمات التي لها ممثل في القمة، أحد الرموز البغيضة في الأرجنتين منذ أعلنت البلاد إفلاسها في عام 2001.

ويلقي كثيرون بالمسؤولية على تدابير التقشف التي فرضها الصندوق لاحقا في فقدان سكان البلاد مدخراتهم وما كانوا يملكون من أصول.

ونتيجة لذلك، صار اللجوء مرة أخرى إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي أمرا محرما بالنسبة إلى كثير من الأرجنتينيين.

لكن البلاد، المعتبرة كثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ورابع أكبر اقتصاد في نصف الأرض الجنوبي، تعرضت لضغوط جديدة منتصف هذا العام، ما دفعها إلى الرجوع عن قرار الإحجام عن طلب دعم الصندوق مجددا.

وفي تلك المرة، رفع الصندوق المساعدة المالية إلى 57 مليار دولار، تم تقديم 20.4 مليار منها حتى الآن.

وبعد أن أقر "الاحتياطي الفيدرالي" البنك المركزي الأمريكي زيادة طفيفة في أسعار الصرف، سحب المستثمرون رؤوس أموالهم من الأرجنتين ووجهوها إلى السوق الأمريكية، سعيا وراء مزيد من الأرباح.

وصار لزاما على الأرجنتين تخيفض النفقات الاجتماعية لإبقاء العجز في الميزانية تحت السيطرة.

وإضافة إلى ذلك، تعرضت العملة المحلية "البيزو" لضغوط، حيث بلغ معدل التضخم السنوي حاليا أعلى من 45 في المائة.

وطبقا لإحصائيات رسمية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والإيجارات، وفقد كثيرون وظائفهم، ووصل معدل البطالة إلى 9.6 في المائة.

ويتطلع الرئيس ماوريسيو ماكري، وهو ليبرالي اقتصادي، إلى الصادرات الزراعية، مثل فول الصويا واللحوم، لدعم اقتصاد البلاد.

ويتوقع الصندوق تراجعا في الناتج الاقتصادي هذا العام بنسبة 2.6 في المائة، وارتفعت أسعار الوقود والطاقة، وتكاليف المواصلات العامة.

كما تعاني الأسر الأرجنتينية ارتفاع أسعار الغاز، وهي ما زالت تحمل صندوق النقد الدولي مرة أخرى المسؤولية.