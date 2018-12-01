244.1 مليار ريال القروض العقارية من المصارف وشركات التمويل بنهاية الربع الثالث

ارتفع إجمالي قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف وشركات التمويل بنهاية الربع الثالث 2018 إلى نحو 244.13 مليار ريال، مقارنة بنحو 232.04 مليار ريال، مسجلا نموا نسبته 5.2 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء إقبال الأفراد على القروض العقارية المقدمة من المصارف أكثر من القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل.

ونمت القروض العقارية المقدمة من المصارف بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثالث 2018، مقابل تراجع القروض المقدمة من شركات التمويل بنسبة 1.2 في المائة.

وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات والأفراد بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 228.6 مليار ريال، مقارنة بـ 216.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، مسجلة نموا نسبته 5.4 في المائة وتعد أعلى نسبة نمو منذ الربع الثالث 2016.

وجاء قطاع الشركات، الأكثر مساهمة في نمو القروض العقارية المقدمة من المصارف، إذ نمت قروضه بنسبة 8.7 في المائة بما يعادل 7.7 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية الربع الثالث 2018 إلى 95.97 مليار ريال.

كما أسهم قطاع الأفراد في نمو القروض العقارية، لكن بنسبة أقل من قطاع الشركات، إذ نمت قروض الأفراد العقارية بنسبة 3.2 في المائة بما يعادل 4.09 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 132.63 مليار ريال.