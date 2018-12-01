157 ألف أرض سكنية مجانية وزعت عبر برنامج "سكني"

بلغ عدد الأراضي المجانية التي وزعتها وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" نحو 157296 أرضا سكنية، استحوذ المستفيدون في منطقة مكة المكرمة على 25.3 في المائة منها بما يعادل 39776 قطعة أرض.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن منطقة جازان جاءت في المرتبة الثانية بـ 25769 أرضا مجانية، تليها منطقة عسير بـ24189 أرضا، ثم المدينة المنورة بـ 11890 أرضا، والمنطقة الشرقية تم توزيع 10535 قطعة أرض.

فيما بلغ عدد الأراضي المجانية التي وزعت للمستفيدين في منطقة القصيم نحو 9645 أرضا، تليها منطقة الرياض بـ 9138 أرضا، ومنطقة نجران 8191 أرضا، وحائل 7075 أرضا، والجوف 3477 قطعة أرض مجانية.

كما وزعت وزارة الإسكان 2990 قطعة أرض مجانية في الباحة، تليها منطقة تبوك بـ1387 قطعة أرض.

وأعلن برنامج "سكني" خلال الدفعات الـ11 الماضية للعام الجاري 2018 عن79.941 أرضا مجانية شملت جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، تمثل 26 في المائة من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفرها البرنامج للمستفيدين شهريا.

وبذلك تجاوز برنامج "سكني" في مرحلته الثانية للعام الجاري 2018 مخصصه البالغ 75 ألف أرض مجانية تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها.

أما المرحلة الثانية من برنامج "سكني 2018" فتشمل تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.