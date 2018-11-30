بريطانيا تفتح سوق المشتريات الحكومية للمنافسة العالمية بعد "بريكست"

وافقت الدول الأطراف في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية، من حيث المبدأ، على العرض النهائي الذي تقدمت به بريطانيا للوصول إلى أسواق المشتريات الحكومية بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي "بريكست".وتتداول أطراف الاتفاق الآن نقاشات بشأن لغة القرار الذي سيطرح للقبول الرسمي في مرحلة لاحقة، وأعلنت أستراليا أيضا أنها في سبيلها إلى التصديق على انضمامها إلى الاتفاق المعدل.وأكدت بريطانيا في عرضها أنها ستلتزم مستقبلا في الاتفاقية بجدول التزاماتها الحالي نفسه كعضو في الاتحاد الأوروبي.ورحبت جميع الأطراف بإمكانية استمرارها في التمتع بالشروط السابقة نفسها للوصول إلى سوق المشتريات الحكومية في بريطانيا عندما كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأكدت جميع الأطراف رغبتها في أن تواصل لندن المشاركة في الاتفاق بطريقة سلسة بعد خروجها من التكتل الاقتصادي الأوروبي.واتفاق المشتريات الحكومية متعدد الأطراف يضم 47 من الحكومات الأعضاء التي فتحت للمنافسة الدولية أسواقها للمشتريات الحكومية بقيمة تقدر بـ 1.7 تريليون دولار سنويا.ويشمل الاتفاق المشتريات الحكومية من السلع، والخدمات، وخدمات البناء، ويهدف إلى ضمان ظروف منافسة منفتحة وعادلة وشفافة في أسواق المشتريات الحكومية للأطراف، استنادا إلى مبادئ المعاملة بالمثل إلى الحد الذي يتفق عليه الأعضاء.وبموجب مشروع اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتفاوض عليه بشكل منفصل بين بروكسل ولندن والخاضع حاليا لإجراءات الموافقة الداخلية من السلطات التشريعية للطرفين، ستظل لندن ملزمة بالمعاهدات الدولية التي وقعتها بروكسل، حتى نهاية الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق.وخلال اجتماع لجنة المشتريات الحكومية، أكد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا موقفهما المشترك بأن بريطانيا ستنضم إلى الاتفاقية في نهاية الفترة الانتقالية، وستعامل كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الحين. وتتشاور الأطراف الآن مع بعضها بعضا للاتفاق على صيغة مناسبة لمشروع قرار للجنة المشتريات سيتم طرحه على اللجنة للموافقة الرسمية عليه في مرحلة لاحقة.وأكدت بريطانيا مجددا أنها تعتزم تحديث جدولها الزمني لالتزاماتها في الاتفاقية في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذها، لتعكس التطورات في سوق المشتريات الحكومية.وبدأت بريطانيا مفاوضاتها في حزيران (يونيو) 2018 بتقديم عرض أولي إلى الأطراف للوصول إلى أسواقها، كما قدمت ردودها على ملاحظات الأعضاء بشأن نظامها للمشتريات الحكومية.وكعضو في الاتحاد الأوروبي، شاركت بريطانيا في مفاوضات اتفاقية المشتريات الحكومية منذ أكثر من 20 عاما.وفي اجتماع لجنة المشتريات الحكومية أيضا، أعلنت أستراليا أنها ستقدم شروط انضمامها إلى الاتفاقية إلى سلطتها التشريعية في 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أي بعد شهر واحد من قبول أطراف الاتفاقية طلب انضمامها.