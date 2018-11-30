للمرة الأولى.. البلاديوم يتخطى حاجز 1200 دولار للأوقية





سجلت أسعار البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا أثناء التعاملات أمس الجمعة فوق 1200 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم من نقص في المعروض من المعدن في سوق البيع الحاضر.

وصعد البلاديوم أكثر من 1 في المائة إلى 1202 دولار للأوقية، متجاوزا مستوى 1200 دولار للمرة الأولى وليصبح على مبعدة نحو 15 دولارا فقط من التعادل مع الذهب، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.4 في المائة عند 1186.20 دولار بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

وتحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق أمس مع تغير طفيف في الدولار بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إشارات متباينة بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.

وارتفع الذهب 0.1 في المائة في التعاملات الفورية إلى 1224.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1229.7 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة في التعاملات الفورية إلى 14.32 دولار للأوقية، وزادت الأسعار بنحو 0.7 في المائة منذ بداية الشهر إلى الآن.

وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 813.40 دولار للأوقية، وهو على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي بعدما هبط بنحو 3 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وفيما يتعلق بالعملات، فقد انخفض اليورو 0.3 في المائة إلى 1.13626 دولار، بينما ارتفع الدولار بعض الشيء إلى 113.53 ين.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7299 دولار، وانخفض الاسترليني بنحو 0.4 في المائة إلى 1.2752 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 96.99، مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله، أمس، عندما بلغ 96.626 بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول هذا الأسبوع، دفعت المستثمرين إلى السؤال عما إذا كان المجلس بصدد إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.