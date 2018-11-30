رئيس فنزويلا يرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 150 %

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 150 بالمئة وذلك في سادس تعديل خلال 2018 في اطار خطة اصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الان في القضاء على التضخم. وبهذه الزيادة يرتفع الحد الأدنى للأجور من من 1800 الى 4500 بوليفار أي نحو 50 دولارا. وبسبب التضخم الذي بلغ هذا العام 1350 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي، فان هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء ثلاثة كلغ من اللحم. وأشار مادورو الى هذه الزيادة باعتبارها أول "عامل تصحيح" للمخطط الاقتصادي الساري منذ 20 آب/اغسطس. ويشمل المخطط أيضا خفضا لقيمة العملة المحلية بأكثر من 96 بالمئة وزيادة في الضرائب. كما يشمل المخطط زيادة في اسعار المحروقات المنخفضة حاليا. وقال مادورو إن هذه الاصلاحات سمحت "بإبطاء مهم للتضخم" مع اقراره بأن التضخم يبقى "مثيرا للقلق" من دون أن يقدم ارقاما عن مؤشر الاسعار. ولم ينشر شيء عن هذه الارقام منذ 2016. وأضاف مادورو ان التضخم "أدنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي" الذي قال ان نسبة التضخم سترتفع بنسبة عشرة آلاف بالمئة في 2019.