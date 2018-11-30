وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط الحالية مناسبة للجميع

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في مقابلة مع وكالة تاس للأنباء نُشرت اليوم الجمعة إن منتجي ومستهلكي النفط مرتاحون للأسعار الحالية للخام.

وقبيل اجتماع بين أوبك والمنتجين المستقلين من المقرر عقده في فيينا الأسبوع القادم، قال نوفاك أيضا لتاس إن المنتجين سيتوصلون إلى اتفاق بشأن مستقبل اتفاق إنتاج النفط للعام القادم بحلول موعد الاجتماع.

كما أضاف أن روسيا تخطط للإبقاء على متوسط مستوى إنتاج النفط المسجل في أكتوبر تشرين الأول حتى نهاية العام وإن شركات النفط الروسية اتفقت على تعديل مستويات إنتاج الخام في 2019 إذا لزم الأمر.