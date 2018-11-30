سعر البيع الرسمي لخام عمان يهبط إلى 66.28 دولار للبرميل في يناير

أظهرت بيانات من بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يناير سيهبط بمقدار 13.92 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني في يناير هو متوسط التسويات العمانية اليومية بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش في نوفمبر لعقود أقرب استحقاق.

وجرى حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي في يناير كانون الثاني عند 65.98 دولار للبرميل على أساس خصم قدره 0.30 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.