في أستراليا .. ضبط التعدين بساعة قاطرة الروبوت أوتوهول

عندما خرج قطار عن مساره، فيما يجر 238 عربة من خام الحديد في أستراليا هذا الشهر، بسبب خطأ بشري وتعطل معدات، كلّف ذلك شركة بي إتش بي بيليتون ملايين الدولارات من الإنتاج الضائع.

على أن الحادث قد أسهم أيضاً في تسليط الضوء على كيف يُمكن تعزيز السلامة والكفاءة في صناعة التعدين باستبدال التكنولوجيا المستقلة بالأشخاص.

شركة ريو تينتو تُطلق أول شبكة للسكك الحديدية من دون سائق للحمولات الثقيلة في العالم في بيلبارا، وهي منطقة صحراوية نائية غربي أستراليا، التي تتكفل بتقديم نصف التجارة العالمية البحرية لنقل خام الحديد.

ثلاثة أرباع قطاراتها تسير من دون سائقين، في الوقت الذي تحمل فيه خام الحديد من شبكتها المكونة من 16 منجما إلى الموانئ، ومن هناك يتم شحنها إلى آسيا. من المتوقع أن تقترب شركة التعدين الإنجليزية الأسترالية من 100 في المائة من "الروبتة" بحلول نهاية العام.

قال إيفان فيلا، العضو المنتدب لسكة خام الحديد والميناء والخدمات الأساسية في شركة ريو: "نحن مقتنعون بأن هذا أكثر أماناً من العمليات التي يقودها السائقون".

"سواء كان هناك سائق، أو اثنان أو أكثر، فإن عناصر التحكم والسلامة والأشياء الإضافية التي قمنا بها في أوتوهول [نظام القطارات من دون سائق في ريو] هي أكثر أماناً".

تقود ريو ثورة في التكنولوجيا العالية تجتاح صناعة التعدين، التي تنشر القطارات والشاحنات وآلات الحفر والرافعات التي من دون سائق، والتي يتم التحكم فيها عادة من مراكز عمليات بعيدة في مدن بعيدة عن مواقع المناجم.

تسارعت عملية طرح الأنظمة المستقلة في أعقاب أزمة السلع للأعوام 2012-2015، التي أجبرت شركات التعدين العالمية على خفض التكاليف، وضبط عمليات القوى العاملة وزيادة الإنتاجية.

تقول أكبر شركات تعدين خام الحديد في بيلبارا – مثل بي إتش بي، وريو، وفروتيسكيو – إن إدخال الشاحنات المستقلة يُحقق مكاسب إنتاجية تراوح بين 15 و30 في المائة.

المركبات الآلية التي تتحكم فيها تكنولوجيا نظام تحديد المواقع هي أكثر دقة، وتستخدم وقودا أقل، وتتعرض للتآكل بمعدلات أقل من المركبات التي يقودها البشر.

ويبدو أن الاتجاه سيستمر، وفقاً للشركة الاستشارية ماكينزي، التي تتوقع من الروبوتات والبيانات الكبيرة أن تُحقق من 290 إلى 390 مليار دولار من الوفورات الإنتاجية السنوية لشركات النفط والغاز الطبيعي والفحم الحراري والنحاس بحلول عام 2035.

هناك تكلفة، وهو ما يلقي بظلال كثيفة على مدن التعدين النائية غربي أستراليا: إزالة البشر تستنزف مصدر حياتها.

يعتقد بعض الخبراء أن الصناعة تواجه الاضطراب العجيب نفسه، الذي اختبره قطاع التصنيع في السبعينيات والثمانينيات، حين أخذت الروبوتات تحل محل البشر في كثير من الوظائف اليدوية.

قال بول إيفرينجهام، الرئيس التنفيذي في غرفة المعادن والطاقة لغربي أستراليا: "ما يصل إلى نصف وظائف التعدين البالغ عددها 120 ألف وظيفة غربي أستراليا، ستتأثر من الأتمتة ولا أحد يعرف في الواقع حتى الآن ما إذا كانوا سيقدمون على ذلك في شأن وظائف مختلفة في الشركة نفسها، أو المجال نفسه أو في صناعة مختلفة".

ويُضيف أنه سيتم فقدان الوظائف اليدوية أكثر من الوظائف الإدارية، وهي وجهة نظر يدعمها بحث أجرته المجموعة الاستشارية بي دي أو.

وهي تتوقع أن يتم استبدال نصف وظائف التعدين بالروبوتات بحلول عام 2020. وستتم إعادة تدريب نصف عمال المناجم هؤلاء لتشغيل التكنولوجيا في وظائف ذات مهارات عالية تتحكم في الروبوتات، وذلك وفقاً لتقرير بعنوان: "المستقبل القريب للتعدين" صادر عن شركة بي دو أو.

وأضافت أن حوادث التعدين ستنخفض 75 في المائة في العام نفسه نتيجة التحول إلى الروبوتات.

مع ذلك، هناك مخاطر بالنسبة لمجموعات مثل ريو؛ لأن نشر الروبوتات يجري بتكاليف رأسمالية مُسبقة، ومشاكل محتملة كونها من أول المستخدمين لهذه التكنولوجيا، حيث يتعلم الآخرون من أخطاء الرواد، في الجهود الرامية إلى طرح أنظمة متكاملة معقدة.

على الجانب الإيجابي، هذه الخطوات تزود شركات التعدين بثروة من البيانات من عدد لا يُحصى من أجهزة الاستشعار المنتشرة، لتمكين المركبات المستقلة من العمل. كثير منها تستخدم هذه المعلومات لتحسين عمليات التعدين فيها.

قال فيلا: "مع نظام أوتوهول، لدينا كثير من البيانات والمعلومات عن المكان الذي توجد فيه قطاراتنا بالضبط، والسرعة التي تسير بها والمسار الذي تتخذه في شأن أي منجم".

ويُشير إلى شاشة كمبيوتر بحجم حافلة في مركز عمليات شركة ريو القائم في بيرث، على بُعد نحو 1500كم من مناجم الشركة، تتعقب تحركات شبكتها المكونة من 200 قطار من دون سائق.

توجد فِرق منفصلة تتحكم في تحركات القطارات، والشاحنات، وآلات الحفر وغيرها من المعدات ذاتية العمل، لكن من خلال العمل معاً تهدف إلى توفير سلسلة توريد سلسة قادرة على شحن 340 مليون طن من خام الحديد سنوياً.

كذلك، فإن تحسينات الإنتاجية التي توفرها القطارات التي من دون سائق، التي تصفها شركة ريو بأنها أكبر روبوتات في العالم، تمكّنها أيضاً من القضاء على التغييرات في نوبات عمل السائقين، وقيادة القطارات بسرعات مثالية، وخفض التآكل على القاطرات والمسار.

يقول فيلا إن هذا يسمح لمجموعة ريو بنقل 10 ملايين طن إضافية سنوياً، ودراسة البيانات لتغيير طريقة تشغيل شبكة السكك الحديدية لتحقيق مزيد من المكاسب في الكفاءة.

تحسينات السلامة التي أُدخلت مع نظام أوتوهول تتضمن أنظمة جديدة لكشف الاصطدام وكشف العوائق، فضلاً عن مجموعة من الضوابط التي تنطلق عندما يفشل النظام الداخلي.

تقول شركة ريو إن السائقين لم يعودوا بحاجة إلى القيام برحلات في السيارات لمسافة 1.5 مليون كيلومتر كل عام، لركوب القطارات عبر شبكة السكك الحديدة يبلغ طولها 1700كم تابعة لها، ما يقلل من مخاطر الحوادث.

وفوق هذا كله، تعتزم شركة ريو استثمار مبلغ 2.2 مليار دولار في كوداديري، أول منجم ذكي لها يعمل من خلال تكامل المعدات التي تعمل ذاتيا عبر الإنترنت بتقنية السحابة، في خطوة ستضع مزيدا من عملية صنع القرار في أيدي أجهزة الكمبيوتر.

قال فيلا: "هذا يضع جميع قطع الأحجية في مكان واحد". وأضاف: "سننشئ نموذجا رقميا كاملا للمنجم، ما سيتيح لنا محاكاة الأصول المادية في العالم الحقيقي، ومساءلتها، ووضع نموذج لها، وتصميمها على الوجه الأمثل. كل أجهزة الاستشعار الموجودة في الموقع مرتبطة معا، وبالتالي نستطيع أن نجعل الآلات تتحدث إلى الآلات، لتحسين الطريقة التي تتعامل بها فيما بينها".



إطار

اتحادات العمال تحذر من تضرر المجتمعات المحلية

إدخال القطارات من دون سائق لم يأت من دون تحديات. مشروع شركة ريو تينتو متأخر الآن أربع سنوات عن الموعد المقرر، كما أنه كلف الشركة 940 مليون دولار؛ أي ضعف المبلغ المرصود له في الميزانية التي أُعلنت عام 2012.

شركة التعدين تلقي باللوم في التأخير على مواضيع البرمجة والاختبارات الإضافية، التي اضطرتها إلى تقليص توقعاتها لإنتاج خام الحديد العام الماضي.

كذلك، فإن مشروع أوتوهول يثير مشاعر القلق لدى سائقي القطارات في شركة ريو، البالغ عددهم 420 سائقا، هم من بين أعلى أصحاب الأجور في العالم، حيث تصل أجورهم إلى ربع مليون دولار أسترالي في السنة، إلى جانب مسؤولين في بلدات التعدين الصغيرة في بيلبارا، التي تعتمد على وظائف التعدين من أجل بقائها على قيد الحياة.

شعور الإحباط الذي تسببت فيه عوامل اللبس الناشئة عن مشروع القطارات من دون سائق، كان واحدا من بين عدد من العوامل التي أثارت اتحادات العمل للتصويت برفض الاتفاق، بخصوص صفقة مع الشركة في تموز (يوليو) الماضي.

قال جريج بوسون، أمين سر اتحاد سي إف إم إي يو CFMEU غربي أستراليا: "يشعر السائقون بالتوتر؛ لأنهم لا يعلمون ماذا يخبئ المستقبل لهم".

وأضاف أن اتحاد العمال لا يعارض مشروع أوتوهول، لكنه يريد من شركة ريو أن تنتبه أكثر للطريقة التي يؤثر بها في الموظفين والمجتمعات السكنية في منطقة بيلبارا.

وتحذر الاتحادات من أن المجتمعات السكنية ربما لا تكون راغبة بالقدر نفسه في قبول أعمال التعدين في منطقتها، إذا أعيد توطين معظم الوظائف إلى المدن، وكان هناك قدر أقل من المنافع للمجتمع المحلي.

كذلك تحذر الاتحادات من أن المناجم ذات الأتمتة العالية، التي تدار عن بُعد، ستعاني المتاعب من حيث الحصول على الموافقة من السلطات المحلية، وهي على الأرجح ستواجه القيود على عملياتها.

تقول شركة ريو إنه لن يكون هناك سوى تقليص معتدل في عدد سائقي القطارات بفعل مشروع أوتوهول، ربما بـ 10 في المائة، باعتبار أن الشركة لا تزال في حاجة إلى البشر للإشراف على القطارات، وقيادتها ضمن شبكتها من السكك الحديدية، مثل ساحات البضائع والتخزين.

وتختم بالقول: إنها تعيد تأهيل وتوزيع العمال الذين تم الاستغناء عنهم جراء إحلال "الأتمتة" و"الروبتة".