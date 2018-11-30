«العدل» الأمريكية تنقض على ثقافة شركة أوليمبوس

تخوض شركة أوليمبوس معركة جديدة مع أحد المبلغين حول ما يشتبه بأنه مدفوعات غير قانونية في الصين، بعد سبعة أعوام من طرد الرئيس التنفيذي السابق مايكل وودفورد، بسبب إثارة نذر حول احتيال محاسبي بقيمة 1.7 مليار دولار.

تم رفع دعوى ضد شركة صناعة الأجهزة الطبية في كانون الثاني (يناير) الماضي، من قبل أحد المحامين العاملين لديها، وهو هيروكي ساكاكيبارا، الذي ادعى أن الشركة انتقمت منه عندما دافع عن زميل حاول كشف مزاعم الرشوة في شنزن. ويسعى ساكاكيبارا إلى الحصول على تعويض بقيمة خمسة ملايين ين "44,500 دولار".

قال ساكاكيبارا لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "فعلت ما شعرت أنه كان يجب علي فعله حتى لا أشعر بالندم في المستقبل".

تعامل الشركة مع الشكاوى الداخلية المتعلقة بأنشطتها في الصين – كما هو موضح في مقابلات مع الموظفين ووثائق المحكمة والمذكرات الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" – يشير إلى حدوث هفوات في تدابير الامتثال التي تم إدخالها بعد فضيحة عام 2011.

وقال عدد من الموظفين المتضررين إن القضية أوضحت وجود نقص صارخ في التغيير في ثقافة الشركة، حتى في إطار فريق الإدارة الجديد الذي تم تعيينه في عام 2012، مع وعد بحوكمة أقوى ومزيد من الشفافية.

قال هؤلاء الأشخاص إن الموظفين مترددون في تحدي القرارات المشكوك فيها التي اتّخذها رؤساؤهم بسبب مخاوف من أن تقوم الإدارة بالانتقام منهم.

مخاوف مماثلة حول ثقافة الشركة، وفقا لمذكرات داخلية أطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، تمت مشاركتها مع وزارة العدل الأمريكية، التي تستمر بالتحقيق في الشركة اليابانية بشأن الرشا المدفوعة لأطباء ومستشفيات، وتفشي الأوبئة المتعلقة بمنظار الإثني عشر الذي تصنعه، في الولايات المتحدة.

يأتي الخلاف الأخير مع شركة أوليمبوس، في الوقت الذي يتم فيه اختبار ثقافة ومعايير حوكمة الشركات اليابانية بشكل صارم في أعقاب أزمة محاسبية ومالية في شركة توشيبا وسلسلة من الاعترافات بالتلاعب في البيانات في شركات كوبي ستيل، وسوبارو، وعدد من أكبر المجموعات الصناعية في البلاد.

تعود جذور الدعوى التي رفعها ساكاكيبارا، الذي انضم إلى الشركة في عام 2016، إلى تساؤلات حول مبلغ أربعة ملايين دولار دفعتها شركة تابعة لشركة أوليمبوس إلى أحد المحامين الصينيين في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2014، لحل نزاع جمركي مع مسؤولي الحكومة الصينية حول مستوى المخزون في مصنعها في شنزن.

القرار بتعيين شركة صينية تسمى أنيوان كمستشارة، استخدمت فيما بعد اسم "شنزن أنبينج تاي للاستثمار والتطوير" في العقد، أثار على الفور المخاوف داخل الدائرة القانونية في شركة أوليمبوس في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

أشار موظفون إلى صلات شركة أنيوان المزعومة باثنتين من قضايا الرشا على الأقل، بتقديم مقالات من وكالة الأخبار الحكومية شينهوا.

في أوائل صيف عام 2014، قدمت اثنتان من شركات المحاماة الخارجية كلفتا من قبل الشركات التابعة لشركة أوليمبوس في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، نصحا بعدم إشراك شركة أنيوان، وبررتا ذلك بموجود مخاطر تتعلق بمكافحة الفساد.

بعد تقديم التقارير إلى مدقق قانوني في شركة أوليمبوس، أطلقت الشركة تحقيقا داخليا لمدة ثمانية أشهر بقيادة ثلاثة أعضاء خارجيين في مجلس الإدارة وأستاذ قانون، مع مساعدة من اثنتين من شركات المحاماة الخارجية.

استنتج التحقيق في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2015 أنه لا يوجد دليل ملموس على دفع رشا من قبل شركة أنيوان إلى مسؤولين في الحكومة الصينية.

كما توصل التحقيق بالتأكيد إلى انتهاكات امتثال في الطريقة التي وافقت فيها شركة أوليمبوس على الدفع إلى شركة أنيوان، بسبب قرارات من كبار التنفيذيين بتجاوز رأي الدوائر القانونية والمحاسبية والمالية.

لم نتمكن من الوصول إلى شركة أنيوان من أجل التعليق. وهي لم تتعاون مع التحقيق الداخلي في شركة أوليمبوس، إلا أن ممثلها أخبر المحققين أنها استخدمت "وسائل قانونية لتحقيق هدف العقد".

مع ذلك، استمرت العلاقات مع شركة أنيوان بإلقاء ثقلها على شركة أوليمبوس. في عام 2016، رفعت شركة أنبينج تاي دعوى ضد المجموعة اليابانية بسبب فشلها المزعوم بنقل اثنين من مهاجع الموظفين كجزء من عقدها الاستشاري.

في تموز (يوليو) من هذا العام، طلب من شركة أوليمبوس دفع 30 مليون دولار كتعويض لشركة أنبينج تاي من قبل محكمة الشعب في شنزن، وهو حكم استأنفته الشركة.

كما قررت الشركة أيضا إغلاق مصنعها في شنزن، الذي كان محور عقدها مع شركة شركة أنبينج تاي في أيار (مايو) الماضي، مشيرة إلى تباطؤ في سوق الكاميرات الرقمية.

في مقابلة، قال ساكاكيبارا، إنه علم بالجدل في الصين بعد أن التقى بموظف آخر استمر بتحذير التنفيذيين في شركة أوليمبوس، ونصحهم بأن تقطع المجموعة علاقاتها مع شركة أنيوان، مشيرا إلى مخاطر مكافحة الفساد التي تمثلها أنشطتها في شنزن.

الموظف، الذي كان مديرا لحوكمة الشركات والشؤون القانونية في شركة أوليمبوس في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، سعى العام الماضي إلى الحصول على استشارة قانونية بشأن عقد الشركة مع شركة أنيوان من ثلاث شركات محاماة أخرى، وحث المستشار العام العالمي في الشركة على إعادة التحقق من المسألة، وذلك وفقا لساكاكيبارا ووثائق المحكمة.

بعد ذلك استشار الموظف عضوا خارجيا في مجلس إدارة شركة أوليمبوس، الذي أثار المسألة مع الإدارة العليا في في الشركة، وقيل له إنه تم حل هذه المسألة عبر تحقيقين داخليين.

بعد تسعة أيام من قيام شركة أوليمبوس بعقد اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لشرح قضية شركة أنيوان في الـ21 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، تم نقل الموظف إلى دائرة أخرى تشرف على الشؤون الحكومية، حيث شعر أنه لم يعط أي دور فعلي، وذلك وفقا لوثائق المحكمة.

"هذه الحادثة تجعلني أعتقد أنه لم يكن هناك أي تحسن في ثقافة الشركات لدينا على الإطلاق"، كما كتب الموظف في رسالة بريد إلكتروني إلى هيرويوكي ساسا، رئيس شركة أوليمبوس، بعد نقله، وذلك وفقا لوثيقة تم تقديمها إلى محكمة منطقة طوكيو واطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز".

كما منع ساكاكيبارا أيضا من الدخول إلى البريد الإلكتروني للشركة وطلب منه البقاء في المنزل، بعد أن وزّع مواد تحقيق شركات المحاماة الخارجية عن المدفوعات في الصين إلى أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة وأكثر من 300 موظف.

في رسائل البريد الإلكتروني، أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية ضد مدير الشؤون القانونية.

قالت شركة أوليمبوس إنها كانت تدرس إنشاء دائرة الشؤون الحكومية الجديدة منذ عدة أعوام، واختارت المدير لخبرته القانونية إلى جانب كبار الموظفين من أقسام أخرى. وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءاتها ضد ساكاكيبارا لمنعه من نشر معلومات سرية.

جاء الجدل في الصين في فترة حساسة للغاية بالنسبة لشركة أوليمبوس، التي هي قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية، منذ فضيحة المحاسبة في عام 2011.

في آذار (مارس) وآب (أغسطس) من عام 2015، تلقت الشركة التابعة لـ"أوليمبوس" في الولايات المتحدة كتب استدعاء من وزارة العدل، تطلب فيها معلومات في أعقاب انتشار جراثيم فائقة "ذات مناعة قوية ضد الأدوية" يشتبه أنها مرتبطة بتنظير الإثني عشر في المستشفيات الأمريكية.

وفي وقت مبكر من هذا العام خصصت شركة أوليمبوس مبلغ 9.5 مليار ين على شكل احتياطي بشأن التحقيق المذكور، الذي لا يزال مستمرا.

وفي عام 2016، دخلت الوحدة الأمريكية لشركة أوليمبوس أيضا في اتفاق بتأجيل المقاضاة، بعد أن وافقت على دفع مبلغ 646 مليون دولار لتسوية تحقيقين في رشا مع الحكومة الأمريكية. يسمح الاتفاق لشركة أوليمبوس بتجنب الخضوع للإدانة، إذا التزمت بمتطلبات معينة من حيث الإصلاح والامتثال.

وفقا لمذكرات داخلية اطلعت عليها "فايننشيال تايمز"، عبّر موظفو وزارة العدل عن مخاوفهم خلال لقاءات مع شركة أوليمبوس بشأن طبيعة الإجراءات التي تتخذها الشركة من إصلاح ثقافة الشركة بداخلها.

وقال مسؤول في وزارة العدل خلال اللقاء: "ما الذي تفعله الشركة من منظور ثقافي، حتى لا نجد أنفسنا هنا نحقق في قضية أخرى بعد سنتين من الآن؟".

امتنعت وزارة العدل عن التعليق. وقالت شركة أوليمبوس إنها أبلغت وزارة العدل بنتائج تحقيقها في الدفعات المقدمة في الصين، وعدت المسألة خارج اختصاص وزارة العدل الأمريكية.

في ظل فريق إداري جديد بقيادة ساسا، تدعي شركة أوليمبوس الآن أن لديها هيكل حوكمة ذا مستوى رفيع، حيث عينت مزيدا من أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين من الشركات اليابانية الكبيرة مثل إتوتشو وهوندا.

قال توشياكي ياماجوتشي، وهو محام وخبير في حوكمة الشركات، إن استبدال كبار التنفيذيين في أعقاب الفضيحة لا يضمن حدوث تغيير في ثقافة الشركة.

وقال: "الناس الذين يتصرفون بناء على أوامر غير مكتوبة من القمة غالبا ما يستمرون في مناصبهم ولا تتم معاقبتهم، بالتالي غالبا ما نرى حالات يشعر فيها الموظفون باليأس من عدم تغيّر ثقافة الشركة بسهولة".