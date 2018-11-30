"المصارف" تصعد بالأسهم السعودية فوق 7700 نقطة .. والسيولة تتجاوز 4 مليارات ريال

رفع قطاع المصارف "الأسهم السعودية" بنحو 70 نقطة بنسبة 0.9 في المائة لتغلق عند 7702 نقطة، ولترتفع بذلك القيمة السوقية بنحو 16 مليار ريال لتصل إلى 1.82 تريليون ريال. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق من المتوقع أن تصل إلى مستويات 7715 نقطة، حيث جاء الإغلاق عند مستوى قريب من المستهدف.

ومن المتوقع خلال الإجازة الأسبوعية أن تحدث متغيرات جوهرية في ظل اجتماع مجموعة العشرين، ما قد يكون لها انعكاس على الأسهم المحلية، من خلال تحسن أسعار النفط في حال ظهور معطيات لقبول روسيا خفض الإنتاج مع منظمة أوبك، وكذلك في حالة انخفاض حدة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث إن الدولتين من أهم الشركاء التجاريين للسعودية، والسوق الصينية سوق رئيسية للنفط والبتروكيماويات التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد السعودي.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7632 نقطة، واتجهت السوق نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7702 نقطة رابحة 0.9 في المائة، وأنهت الجلسة عند 7702 نقطة رابحة 70 نقطة بنسبة 0.9 في المائة. وارتفعت السيولة 16 في المائة بنحو 577 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 4.2 مليون سهم متداول لتصل إلى 155 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 119 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 855 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 15 في المائة بقيمة 648 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الحمادي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.30 ريال، يليه "سامبا" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 30.95 ريال، وحل ثالثا "حلواني إخوان" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 45.55 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اليمامة للحديد" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.40 ريال، يليه "الزامل للصناعة" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 17 ريالا، وحل ثالثا "العربي الوطني" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 29.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جرير" بنسبة 14 في المائة بقيمة 606 ملايين ريال، يليه "الحمادي" بنسبة 14 في المائة بقيمة 596 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 368 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية