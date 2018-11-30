115.2 مليار ريال تحويلات الأجانب في 10 أشهر .. و50.9 مليار للسعوديين

بلغت قيمة تحويلات الأجانب منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، نحو 115.22 مليار ريال، متراجعة بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة بما يعادل 373 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017 البالغة نحو 115.6 مليار ريال.

أما تحويلات السعوديين، فبلغت قيمتها خلال الفترة نفسها نحو 50.93 مليار ريال مقارنة بـ 51.27 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.7 في المائة بما يعادل 339 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة تحويلات كل السعوديين والأجانب منذ بداية العام بلغت نحو 166.16 مليار ريال مقارنة بـ 166.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وخلال شهر أكتوبر فقط، بلغت قيمة تحويلات الأجانب نحو 11.72 مليار ريال، في حين بلغت قيمة تحويلات السعوديين نحو 4.94 مليار ريال.

ووصل إجمالي التحويلات خلال أكتوبر نحو 16.66 مليار ريال، مقارنة بـ 18.62 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 10.5 في المائة بما يعادل 1.96 مليار ريال.

وارتفعت تحويلات الأجانب خلال أكتوبر بنسبة 19.2 في المائة بما يعادل 1.89 مليار ريال بعد تراجع دام شهرين متتاليين سبتمبر وأغسطس، بنسب 5.7 و14.4 في المائة على التوالي.

في حين سجلت تراجعا نسبته 3.92 في المائة بما يعادل 478 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ كانت تبلغ حينها نحو 12.2 مليار ريال.

أما تحويلات السعوديين، فقد ارتفعت خلال أكتوبر للشهر الثاني على التوالي بنسبة 3.4 في المائة بما يعادل 162 مليون ريال، بعد ارتفاعها خلال سبتمبر الماضي بنسبة 29.4 في المائة.

في حين تراجعت بنسبة 23.1 في المائة بما يعادل 1.479 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت حينها نحو 6.42 مليار ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية