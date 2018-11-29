تقرير دولي يتوقع ارتفاع أنشطة التنقيب النفطي في 2019

توقع تقرير لشركة "فيتش سوليوشن ماكرو ريسيرش" حدوث نشاط كبير في مجال التنقيب عن النفط الخام في العام المقبل، مقارنة بالعام الجاري، مشيرا إلى أنه على الرغم من تراجع الأسعار أخيرا إلا أنها ما زالت ملائمة للاستثمار.وأضاف التقرير الدولي أن ضغط تكاليف الخدمات سيعزز هوامش الربح ويدعم التدفقات النقدية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيعطي الشركات مرونة أكبر لزيادة رأسمالها وتحمل المزيد من المخاطر.ونوه التقرير إلى جفاف الاستكشافات إلى حد كبير عقب تراجع أسعار النفط في عام 2014، بعدما ركزت الشركات النفطية على الحفاظ على أموالها، كما وجهت إنفاقها نحو خفض المخاطر وعملت على انخفاض التكلفة والتركيز في الاستثمارات قصيرة الأجل، مؤكدا أنه على العكس نجد حاليا أن هناك مؤشرات على أن نشاط التنقيب بدأ في التعافي.وذكر التقرير أن عمليات الاستكشاف في المناطق الحدودية والمياه العميقة أظهرت علامات على بدء التعافي،ـ كما عادت الرغبة في الاستكشاف في مناطق إنتاج محتملة وجديدة، إلا أن التقرير سلط الضوء على أن الشركات تواجه قيودا مستمرة على الإنفاق الاستكشافي.ولفت إلى أن الانضباط المالي لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسيا لشركات النفط على مستوى العالم، حيث يتباطأ الانضباط مع ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح، ولكن المخاوف من ارتفاع الطلب، وضغوط السوق، وتقلبات الصناعة على المدى الطويل، من المرجح أن تدفع إلى تركيز أكبر على رفع مستوى الكفاءة.واعتبر التقرير أن الانضباط في الإنفاق والاستثمار ليس أمرا سيئا وأن كفاءة رأس المال المحسنة وانخفاض تكلفة الخدمات يعني أنه يمكن للشركات أن تفعل المزيد بأعباء أقل.من جانبه، أوضح تقرير لشركة "ريستاد إنرجي" للطاقة أن العام المقبل سيشهد توسعا في أنشطة الاستكشاف مع التركيز على الاستثمار في مجالات الإنتاج الجديدة مع زيادة المنافسة على ضخ رؤوس أموال جديدة في صناعة النفط الخام.ورصد التقرير، تراجعا في شهية أنشطة الحفر والتنقيب، مشيرا إلى أنه من بين 100 ألف بئر تم حفرها عالميا في عام 2013 كانت هناك 4 في المائة منها عبارة عن آبار استكشافية أو تقييمية، بينما في عام 2018 من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 2 في المائة فقط من 70 ألف بئر تم حفرها.وأضاف أن الرغبة في الاستثمار في مشروعات الاستكشاف في عام 2019 والأعوام التالية من المحتمل أن تزيد وستشمل المشروعات البرية والبحرية على السواء في مختلف بقاع العالم.إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي إنتلجنس"، إنه من غير المنطقي أن تقف "أوبك" صامتة أمام خسارة حادة في الأسعار بنحو 30 في المائة في شهرين فقط وهي التي أوجدت آلية قوية للتدخل في السوق بالتعاون مع المنتجين المستقلين، وهذه الآلية حققت نجاحات سابقة واسعة على مدار العامين الماضيين من خفض للمخزونات وتوازن العرض والطلب.وأشار برايس إلى أن السوق تتطلع إلى تدخل جديد أكثر فاعلية من خلال خفض الإنتاج وعلاج وفرة المعروض في الأسواق منوها إلى أن خفض الانتاج على الأرجح سيجيء محدودا في ظل رغبة المستهلكين في قيادة الولايات المتحدة في بقاء الأسعار منخفضة نسبيا لإنعاش الطلب وعلاج تداعيات الحرب التجارية.من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن السعودية تتمسك بالعمل الجماعي للمنتجين وهو ما يفسر قول المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بأن بلاده لن تخفض الإنتاج وحدها مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تكثيف المشاورات بين كافة المنتجين للخروج بقرار جماعي مؤثر بقوة في استعادة الاستقرار في السوق.ونوه جوتير إلى أن روسيا التي اعتبرتها بعض الدوائر النفطية مترددة في خفض الإنتاج استجابت على الفور للتوجه الجديد وبادرت بخفض إنتاجها بنحو 40 ألف برميل يوميا في الشهر الجاري، بحسب بيانات صادرة عن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، لافتا إلى أن اجتماع الشهر المقبل سيضع النقاط على الحروف بشأن استراتيجية عمل المنتجين في العام الجديد والأعوام المقبلة خاصة فيما يتعلق بعلاج تباطؤ الطلب في مقابل وفرة المعروض وارتفاع المخزونات.ومن ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، جولميرا رازيفا كبير المحللين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، إن المباحثات المرتقبة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين من المؤكد أنها سترسخ التعاون بين القوتين النفطيتين الكبيرتين، وهو ما سيمهد لتوافق أوسع يتبلور خلال الاجتماع الوزراي لمنظمة أوبك الأسبوع المقبل.وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أمس بفضل حالة التفاؤل بأن المحادثات خلال اجتماع مجموعة العشرين قد تساعد الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوياتها في عام.وبحسب "رويترز"، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي مرتفعة 20 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 50.49 دولار للبرميل.وكانت السوق قد ختمت الجلسة السابقة منخفضة 2.5 في المائة عند 50.29 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.وزاد خام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 58.82 دولار للبرميل بعد أن نزل 2.4 في المائة الأربعاء إلى 58.76 دولار للبرميل.وارتفع كلا الخامين أكثر من 1 في المائة في أوائل المعاملات الآسيوية، وقال مايكل مكارثي كبير المحللين لدى "سي.إم.سي ماركتس"، : "رأينا زيادات ضخمة في المعروض وهناك شكوك إزاء حالة الطلب. لكن، قد نرى تحركا في قضايا التجارة العالمية خلال اجتماع مجموعة العشرين. أعتقد أننا نرى بعض تكوين المراكز قبيل تلك الأحداث المحتملة الإيجابية للطلب".ولفتت إلى أن الجانب الروسي قد بدأ فعلا في إجراء تخفيضات في الإنتاج كما أكد على التعاون الكامل مع منظمة أوبك من أجل استعادة التوازن والاستقرار في السوق، لافتة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن شراكة أوسع وأكثر تأثيرا في السوق بين دول "أوبك" بقيادة السعودية ودول خارج "أوبك" بقيادة روسيا.وأفادت إدارة معلومات الطاقة أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تعزيز شركات التكرير لإنتاجها، بينما انخفضت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بتوقعات محللين بزيادة قدرها 769 ألف برميل.وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل.وأظهرت البيانات أن استهلاك المصافي من الخام زاد بمقدار 698 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل المصافي بواقع 2.9 نقطة مئوية.وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 764 ألف برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع للرأي بزيادة قدرها 640 ألف برميل.وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 2.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 857 ألف برميل.وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 135 ألف برميل يوميا.