السعودية تقتنص من روسيا صدارة الطلب الصيني على النفط

تتجه السعودية لزيادة حصتها السوقية في الصين هذا العام للمرة الأولى منذ 2012، مع ارتفاع الطلب من شركات تكرير صينية جديدة ما يدفع بالمملكة مجددا إلى الدخول في منافسة مع روسيا على صدارة موردي أكبر مشتر للنفط في العالم.وكانت روسيا قد تصدرت موردي الخام إلى الصين في العامين الأخيرين في الوقت الذي رفعت فيه شركات التكرير الخاصة وخط أنابيب جديد الطلب على النفط الروسي.وبحسب "رويترز"، يقول محللون إن طلب المصافي الجديدة التي ستبدأ العمل في 2019 قد يعزز واردات الصين من النفط السعودي بما بين 300 و700 ألف برميل يوميا، ما سيدفع أكبر منتج في "أوبك" إلى الصدارة مجددا.وأفادت "أرامكو السعودية" الأسبوع الماضي أنها ستوقع خمس اتفاقيات لتوريد الخام ستصل بإجمالي عقودها لعام 2019 مع المشترين الصينيين إلى 1.67 مليون برميل يوميا.وذكرت باولا رودريجيز- ماسيو المحللة لدى "ريستاد إنرجي"، أنه "في ضوء اتفاقيات توريد النفط الخام المبرمة في الآونة الأخيرة واحتمال زيادة طاقة المصافي، فإن السعوديين قد يتفوقون على الروس ويستردون عرش أكبر مصدر للخام إلى الصين".وعززت السعودية حضورها بالفعل هذا العام، فقد استوردت الصين 1.04 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في الأشهر العشرة الأولى من 2018، وفقا لما تظهره البيانات الجمركية الصينية.ويعادل هذا 11.5 في المائة من إجمالي واردات الصين، ارتفاعا من 11 في المائة في 2017، وفقا لما تظهره حسابات "رويترز".ويقول محللون من ريستاد إنرجي ورفينيتيف إن الحصة السوقية للسعودية في الصين قد تقفز إلى قرابة 17 في المائة في العام المقبل، إذا طلب المشترون كامل الكميات المتعاقد عليها، في حين قد يتباطأ نمو إمدادات النفط الروسي إلى الصين.وتظهر بيانات الجمارك أن الصين استوردت 1.39 مليون برميل يوميا من النفط الروسي بين كانون الثاني (يناير) و تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، بما يشكل نحو 15 في المائة من إجمالي الواردات.وبلغت حصة روسيا السوقية 14 في المائة عند 1.2 مليون برميل يوميا في 2017، وتوقع مارك تاي المحلل لدى "رفينيتيف"، أن "تظل واردات الصين من النفط الروسي عند معدل مماثل في 2019 إذ إن حصة كبيرة من تلك البراميل الروسية يجري استيرادها عبر خط أنابيب".وتأتي أكبر دفعة للصادرات السعودية إلى الصين من عقود وقعتها مع مصاف جديدة تبدأ العمل في العامين الحالي والمقبل، مملوكة لشركات أخرى بخلاف شركتي النفط الحكوميتين العملاقتين "سينوبك" و"بتروتشاينا".وتشمل العقود 130 ألف برميل يوميا إلى داليان هنجلي بتروكيميكال وما يصل إلى 170 ألف برميل يوميا إلى تشيجيانج بتروكيميكال، ولدى كل من الشركتين مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا.واتفقت "أرامكو السعودية" على زيادة الإمدادات لـ"سينوكيم"، التي ستجري معالجتها بمصفاتيها في تشيوانتشو وهونجرن.وأبقت "سينوبك"، و"بتروتشاينا"، و"سنوك" على كمياتها من النفط المستورد من السعودية بعقود محددة المدة للعام المقبل دون تغيير.وتتوقع "إس.آي.إيه إنرجي" للاستشارات في بكين زيادة واردات الخام السعودي بمقدار 300 ألف برميل يوميا فقط في 2019، ما سيزيد الحصة السوقية للمملكة إلى 13.7 في المائة.ويتوقع سينج ييك تي المحلل النفطي، "انخفاض الطلب على الخام السعودي من هنجلي ورونجشينج إذ من المستبعد أن تشغلا مصفاتيهما بأقصى طاقة في 2019".و"تشيجيانج بتروكيمكال" شركة مملوكة بحصة أغلبية لرونجشينج هولدنجز، وتؤكد مصادر مطلعة أن هناك إقبالا كبيرا من شركات التكرير المستقلة على صادرات "أرامكو".وأفاد مصدر مطلع أن أول اتفاق لـ"أرامكو" مع هنجلي كان لتوريد 20 مليون برميل من النفط، نحو 55 ألف برميل يوميا، في 2018، وأضاف "هنجلي نفذت صفقة 2018 بشكل جيد، ما ساعد على بناء الثقة".ومصفاة هنجلي مصممة لمعالجة النفط السعودي، مزيج من الخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل، بنسبة 90 في المائة في حين يشكل خام مارليم البرازيلي النسبة الباقية البالغة 10 في المائة.وتؤكد مصادر في القطاع أن المصفاة التابعة لـ"رونجشينج" مماثلة لمصفاة "هنجلي"، وتمد "أرامكو" مصفاة تابعة لـ"بتروتشاينا" في إقليم يونان في جنوب غرب الصين بنحو أربعة ملايين برميل من الخام شهريا عبر خط أنابيب من ميانمار بين تموز (يوليو) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لما تظهره بيانات "أيكون".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أكد المهندس أمين الناصر رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة ستسعى لزيادة حصتها السوقية في الصين وأنها ما زالت تتطلع إلى اتفاقيات مصافي تكرير هناك على الرغم من القيود المحتمل أن تفرضها "أوبك" على الإنتاج في العام المقبل.وستورد "أرامكو السعودية" ما يصل إلى 70 في المائة من احتياجات النفط لمشروع مصفاة مشترك تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا في ماليزيا مع "بتروناس".وبين الصين وماليزيا وحدهما، سيتعين على السعودية زيادة الصادرات إلى آسيا أكثر من 500 ألف برميل يوميا في العام المقبل.يأتي هذا في الوقت الذي تبحث فيه منظمة "أوبك" تخفيضات للإنتاج تصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل لرفع أسعار النفط.وبحسب مصدر مطلع على خطط تصدير "أرامكو" فإن شحنات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة زادت في الآونة الأخيرة إلى أكثر من مليون برميل يوميا، لكن الإنتاج الأمريكي يرتفع أيضا.وأضاف المصدر "هناك حاجة إلى خفض المخزونات في الولايات المتحدة"، مضيفا أن "أرامكو" ستحول على الأرجح إمدادات نفط من الولايات المتحدة إلى آسيا لتلبية تنامي الطلب هناك.ويرى مسؤول تنفيذي صيني في قطاع النفط، أن "الصين هي مكان نمو الطلب. السعوديون حاذقون للغاية بسعيهم لاقتناص هذه السوق".