مؤشر"نيكي"يرتفع مع شراء المستثمرين في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس مع شراء المستثمرين في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية عموما بعد تلميح من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الحالية.

لكن المكاسب تقلصت بفعل استمرار المخاوف بشأن ما سيسفر عنه اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين في الأرجنتين مطلع الأسبوع القادم في ظل لعبة شد الحبل التجارية الدائرة بين البلدين.

وزاد نيكي 0.4 بالمئة ليسجل المؤشر القياسي 23262.60 نقطة.

كان جيريمي باول رئيس مجلس الاحتياطي قال أمس الأربعاء إن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي حاليا "أقل بقليل فحسب" من تقديرات المستوى المحايد الذي لا يكبح الاقتصاد ولا يحفزه، وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشرا على أن دورة التشديد النقدي المستمرة من ثلاث سنوات تقترب من نهايتها.

عززت تصريحات باول أسواق الأسهم الأمريكية ونزلت بالدولار من أعلى مستوياته في أسبوعين.

واستقطبت أسهم الشركات المصدرة المشترين، ليرتفع سهم أدفانتست كورب اثنين بالمئة وسومكو كورب 2.1 بالمئة ونينتندو 4.1 بالمئة.

لكن سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة نزل 1.3 بالمئة بعد أن قضت محكمة كورية جنوبية اليوم أن على الشركة اليابانية تعويض 11 كوريا جنوبيا عن عملهم القسري خلال الحرب العالمية الثانية.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1659.47 نقطة.