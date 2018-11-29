تراجع العملة السويدية بعد انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

انكمشت العملة السويدية " الكرونة" لأول مرة خلال أسبوع، عقب أن أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد بصورة مفاجئة خلال الربع الثالث، مما أثار شكوك بشأن خطة البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الكرونة تراجعت أمام اليورو، عقب أن ذكر مكتب الإحصاءات السويدي أن الاقتصاد انكمش بنسبة0.2% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، فيما تعد أول نتيجة سلبية يسجلها الاقتصاد خلال خمسة أعوام.

وقد تراجعت عملة الكرونة بواقع 0.1 % لتسجل 10.2836أمام اليورو اليوم، وذلك بعدما ارتفعت بنسبة 0.4% خلال الأربعة أيام الماضية.

وقد أظهرت البيانات الاقتصادية التي أصدرها مكتب الإحصاء أمس الأربعاء بشأن ثقة المستهلكين ومبيعات التجزئة تراجعا في النسب، مما قد يؤثر على خطط البنك المركزي لرفع تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ أكثر من سبعة أعوام خلال ديسمبر أو فبراير المقبلين.