منح ميدالية الاستحقاق لـ 102 من المواطنين لتبرعهم بالدم 10 مرات
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزعلى منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لـ 102 مواطناً لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه (10) مرات وهم: محمد بن صالح مهدي اليامي ، الجندي أول/ خالد بن مستور تركي الثبيتي ، الوليد بن خالد خلف البادي ، محمد بن معتوق علي الجعفري ، المقدم طيار ركن / محمد بن فهد محمد الشدي ، الرائد/ طارق بن فهد موسى السيف، عبدالله بن فلاح فروان العنزي ، الرقيب/ نايف بن ابراهيم علي الحباش ، عقيل بن عباس كاظم البريه ، بندر بن علي عبدالعزيز السويد ، العقيد/ مبارك بن دهمي راشد الدوسري ، الجندي أول/ عبدالله بن حسين خلف العنزي ، الجندي أول/ صالح بن حيدر محمد المسيعد ، بدر بن ناصح شنيف العنزي ، وائل بن سعود الدهري العنزي ، عبدالعزيز بن محمد عبدالله الخطاف ، الرائد/ خالد بن فهد شعيفان الشمري ، العريف/ احمد بن علي مطر العيسى ، محمد بن ضيف الله غرم الله الزهراني ، صالح بن محمد صالح الغانم ، المقدم طيار ركن / احمد بن محمد ابراهيم الشاجري ، تركي بن منصور محمد الناصر ، امجاد عبدالله محمد طحنون ، احمد بن علي صالح الفقيه ، عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز الخريجي ، فواز بن حمد محمد الداود ، سامي بن سعيد عواض المالكي ، ياسر بن سعد مهدي القحطاني ، خالد بن عوض مازن العنزي ، عادل بن سلطان علي السلطان ، عبدالله بن محمد عبدالعزيز الخثعمي ، ناصر بن فايز عبدالرحمن الدوسري ، رياض بن عبدالله عبدالرحمن النخيلان ، الرقيب/ علي بن حامد سعيد الشمراني ،الرقيب أول / علي بن يحيى علي سفياني ، الرقيب أول/ ضيف الله بن عايض ناصر الاحمري ، الرقيب/ محمد بن بريدان محمد القحطاني ، الوكيل الرقيب/ جلال بن علي مصلح اللحياني ، خالد بن علي صالح الغصون ، الرائد / خالد دخيل عبدالعزيز الحميضي ، الرقيب/ ريكان بن سالم عامر العساف ، وكيل الرقيب/ علي بن محمد نامس الغامدي ، العريف/ عايض بن خليفه معيض المطيري ، منصور بن مشعل محمد النعيم ، الرائد/ عبدالله بن فلاح ماضي السهلي ، سعد بن ابراهيم سعد العقار ، عبدالله بن سامي مبارك الحويل ، العريف/ نايف بن علي محمد هزازي ، مشعل بن عوض عبدالله العتيبي ، الجندي/ مشعل بن فرحان ظاهر العنزي ، الملازم/ خالد بن ابراهيم دخيل المهيدب ، النقيب/ ياسر بن عبدالرحمن سليمان السعيد ، النقيب طيار/ مهند بن صالح علي الغامدي ، العريف/ نواف بن هاجد مشعان المطيري ، الرقيب أول/ محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز المجلي ، الرقيب أول/ فهيد بن راشد المطيري ، عبدالاله بن محمد حسين المحمود ، الرقيب/ محمد بن عبيد فريح الحربي ، عبدالله بن صالح رجب الزهراني ، عبدالرحمن بن سعد يعن الله الفقيه ، احمد بن عبدالله سعيد الغامدي ، الرئيس رقباء/ ردعان بن مبارك ردعان الدوسري ، حسين بن مسفر احمد الصحبي ، الرقيب أول بحري/ علي بن شريد دخيل المطيري ، الرقيب/ فالح بن مفلح فلاح الشهراني ، بسام بن محمد حسين ابوزيد ، الرقيب أول / طلال بن عبدالعزيز جود الله الرحيلي ، أحمد بن عوض عويض الحربي ، محمد بن مهدي عبدالله إبراهيم ، فهد بن سعد رافد الاحمدي ، حسن بن عباس محمد مناع ، عبدالله بن زين العابدين محمد الربيع ، عبدالله بن منيف نائف الحربي ، محمد بن ابرهيم محمد عسيري ، الجندي أول/ احمد بن سلطان منصور المتوكل ، محمد بن حماد ناقل الجهني ، عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن منصور ، تغريد عبدالمحسن عبدالجبار ابانمي ، رضا بن يوسف احمد اليوسف ، علي بن سليمان علي الخراز ، الرقيب/ عبدالله بن جابر صالح الشهري ، العريف/ علي بن ابراهيم احمد ال مطري ، عباد بن علي محمد الناصر ، سلمان بن سفر سعيد ال هاشم ، طلال بن ياسر عيضه الثقفي ، محمد بن عبدالله عواض المالكي ، هيثم بن احمد عبدالمحسن المشعل ، الرقيب/ علي بن احمد حسن حكمي ، زائد بن احمد مفرح عسيري ، عماد بن عبدالله عبدالعزيز الرشيد ، عصام بن عوض سليمان الحجيلي ، ماهر بن حمزه محمد السيد ، الرقيب/ محمد بن عيسى راشد المبارك ، احمد بن بادي عبده الكناني ، وكيل الرقيب/ محمد بن عمر عبدالله الزهراني ، الرقيب بحري / جمعان بن حسين حسن الزهراني ، الرقيب/ محمد بن زائد سرحان الحارثي ، المقدم/ ثامر بن عبدالله محمد التميمي ، الرائد/ مؤيد بن عبدالرحمن محمد الذيبان ، العقيد بحري / عبدالله بن مضحي مترك العتيبي ، فواز بن صقر دايس الدندني ، محمد بن احمد زيدان الشمري .
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