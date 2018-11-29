أعلنت وكالة العمل الألمانية اليوم الخميس تراجع أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا في نوفمبر الحالي إلى2.186 مليون عاطل، أي بتراجع قدره 18 ألف باحث عن العمل مقارنة بشهر أكتوبر الماضي و 182 ألف عاطل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبذلك انخفضت نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا بنسبة0.1% لتصبح 4.8%.
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- تراجع أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا لـ 2.186 مليون عاطل الشهر الجاري
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