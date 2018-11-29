الدولار يرتفع بفعل الترقب قبل قمة مجموعة العشرين والاسترليني يتراجع

ارتفع الدولار مقابل بقية العملات الرئيسية اليوم الخميس حيث دفع الحذر قبل قمة مجموعة العشرين المستثمرين لإعادة شراء العملة الأمريكية بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اعتُبرت مؤشرا على أن اتجاه رفع سعر الفائدة الأمريكية ربما اقترب من نهايته.

وقمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي الجمعة والسبت حدث مهم للأسواق، حيث من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ لمناقشة القضايا التجارية محل النزاع بين البلدين بعد توترات لأشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.4 بالمئة تقريبا إلى 97 بعدما بلغ أدنى مستوى في نحو أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الدولار أمس الأربعاء عندما لمح باول إلى أن سعر الفائدة "أقل بقليل فقط" من المستوى المحايد وهو تصريح فسرته الأسواق كمؤشر على احتمال توقف دورة رفع سعر الفائدة المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وسجل اليورو 1.1351 دولار منخفضا 0.1 بالمئة بعدما لامس 1.1398 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى في نحو أسبوع.

ونزل الدولار 0.25 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 113.41 ين لكن هذا فوق أدنى مستوى مسجل خلال اليوم والبالغ 113.21 ين.

وتراجع الجنيه الاسترليني نحو 0.4 بالمئة مقابل اليورو والدولار بفعل المخاوف بشأن تصويت البرلمان البريطاني على خطة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعدما حذر بنك إنجلترا المركزي من مخاطر تواجهها العملة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد على نحو غير منظم.