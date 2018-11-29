"السعودية للكهرباء" توقع إتفاقية تمويل تسهيلات دولية دوارة مشتركة بقيمة 2.15 مليار دولار

قالت الشركة السعودية للكهرباء بأنها ستوقع اليوم إتفاقية تمويل تسهيلات دولية دوارة مشتركة بقيمة 2.15 مليار دولار (8.06 مليار ريال سعودي).

وقالت الشركة بأنها ستحصل على التمويل في 2018-11-29، من عدة بنوك دولية وهي: "بنك أبوظبي الأول، بنك ميزوهو، بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، مؤسسة ميتسوي سوميتومو المصرفية، بنك إتش إس بي سي - الشرق الأوسط، مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية المحدودة، بنك جيه بي مورجان تشيس، بنك ناتيكسيس"، حيث ستحصل على الشريحة الأولي بقيمة 1,577.5 مليون دولار أمريكي ومدتها ثلاث سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 572.5 مليون دولار أمريكي ومدتها خمس سنوات.