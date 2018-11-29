ألمانيا .. إجلاء نحو 10 آلاف شخص بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية

قال مسؤولون الأربعاء إن حوالي عشرة آلاف شخص أجبروا على ترك منازلهم في مدينة كولونيا الألمانية بعد العثور على قنبلة لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية.

ولم يذكر متحدث باسم مدينة كولونيا متى سيتم إبطال مفعول القنبلة.

وذكرت سلطات المدينة في بيان صحفي أن عملية الإخلاء بدأت لكنها تمضي ببطء.

وقال مسؤولون إنه من بين المساكن التي تم إخلاؤها مراكز للاجئين ومنازل للمسنين.

