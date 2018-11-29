350 ألف مهندس ومهندسة مرخص لمزاولة المهن بنهاية أكتوبر

ارتفعت نسبة المهندسين السعوديين إلى 22 في المائة من إجمالي عدد المقيدين في سجلات الهيئة السعودية للمهندسين البالغ 352.891 مهندسا وفنيا حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2018.وذكرت لـ"الاقتصادية" الهيئة السعودية للمهندسين، أن عدد السعوديين المقيدين في كشوفات الهيئة بلغ 35.290 مهندسا ما يمثل نسبة 22 في المائة من الإجمالي، مقارنة بنسبتهم خلال العام الماضي البالغة 15 في المائة، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن الهيئة.وأظهرت الإحصائية، بلوغ عدد المهندسات السعوديات وغير السعوديات المسجلات لدى الهيئة خلال الفترة نفسها 2114 مهندسة منها 1500 سعودية.وقال المهندس سعد الشهراني؛ رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين، إن مجلس الإدارة الجديد للهيئة عمل منذ تشكيله في دورته السادسة في السابع من يونيو على تفعيل المبادرات مع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع الهندسي في السعودية، مبينا أن من أبرز الأولويات والخطط المستقبلية للهيئة إيجاد توازن بين أعداد المهندسين السعوديين والوافدين في القطاع. وأكد الشهراني أن خدمة اجتياز التي أطلقتها الهيئة أخيرا ستسهم في القضاء على المزورين في القطاع الهندسي ومنعهم من دخول المملكة وتوطين القطاع وتنظيمه بشكل تدريجي، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على الراغبين العمل في السعودية، وكذلك تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل والقطاعات المختلفة في الدولة.وأشار إلى اعتماد هذه الخدمة على تطبيق الشرط الإلزامي لخمس سنوات خبرة لأي مهندس يرغب العمل في المملكة والتأكد من صحة بياناته ومنع دخول أي شخص لا يملك الكفاءة المهنية، ووقف المخالفات الهندسية في الشركات والمكاتب الهندسية، والحد من الأخطاء الهندسية في المشاريع.وحول الخطوات التي اتخذتها الهيئة في سبيل توطين القطاع،، أكد حرص الهيئة لدعم المهندسين حديثي التخرج، للمساهمة في تطويرهم للدخول بشكل فعال وقوي في المجال المهني، والمشاركة في إدارة أهم المشاريع على مستوى المملكة، ومن أجل أن يكون المهندس السعودي على دراية كاملة بأحدث ما توصلت إليه العلوم في مجال الهندسة، لمواكبة "رؤية المملكة 2030"، التي استهدفت بشكل كبير العنصر البشري على المستويين الفردي والجماعي. وأشار إلى أن الهيئة قدمت خلال الأشهر الخمسة الماضية 24 دورة تدريبية شهدت مشاركة وحضورا فاعلا لـ996 مستفيدا، ونظمت 28 فعالية ومعرضا وقدمت 21 محاضرة مهنية، وأبرمت 11 اتفاقية شراكة مع القطاع الحكومي والقطاع أبرزها اتفاقية توفير فرص العمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية.